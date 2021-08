Johnny Herrera le hornea un queque a Joaquín Larrivey en vivo y en directo: "Hace rato que no teníamos un goleador que nos diera tantas alegrías"

Johnny Herrera no pudo esconder su alegría por el triunfo de Universidad de Chile contra la Católica en el clásico estudiantil jugado este pasado domingo en el estadio El Teniente, con triunfo por 2-1 en la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional.

El ex arquero de los azules estuvo en Rancagua y sobre el césped tuvo un mano a mano con Joaquín Larrivey en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Primero felicitarte. Te voy a hablar como hincha, porque ya no estoy adentro: hace rato que no teníamos un goleador que nos diera tantas alegrías, más en momentos que no son tan buenos y eso se valora mucho más. En cuanto al equipo, se están consiguiendo cosas muy positivas”, le dijo Herrera a Larrivey.

Agregó: “hoy la U ganó como la U: metiendo hasta el final. Creo que es justa vencedora en un partido parejo, pero hoy por hoy tiene un goleador en estado de gracia, la que tiene la manda a guardar”.

“A Cañete le deben pasar más la pelota y no saltárselo en la cancha, y además tuvo COVID. Como no estás en tu mejor momento emocional y físico, empieza de nuevo, pero que Gonzalo Espinoza y Mario Sandoval no lo salten”, complementó el ahora comentarista en el análisis.

Para cerrar, el otrora 25 del Chuncho destacó el juego visto en Rancagua y recordó que el último triunfo de la U contra la Católica databa de 2018.

“Este fue uno de los buenos clásicos del último tiempo. La alegría fue muy parecida a la del triunfo en 2018. Me tocó estar... Herrera fue protagonista de ese partido que ganamos (risas). Siempre ese especial ganar un clásico y más ante un equipo que viene de ser tricampeón”, sentenció.