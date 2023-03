El Rey salió con todo al paso de la versión que entregó Mauricio Israel, quien aludió a que Darío Osorio fue marginado de la convocatoria por indisciplina. "No sé cómo se llama el payasito ese que sale en la tele, nunca pasó nada de lo que dijeron", aclaró Vidal.

Arturo Vidal no se guardó nada con Mauricio Israel. El periodista del programa Círculo Central, quién sabe si para hacer ruido con algo que parecía inverosímil desde la génesis, aseguró que Darío Osorio tuvo una reacción destemplada con Eduardo Berizzo, el DT de la selección chilena.

Y que, por ende, había algo más allá, además de la lesión muscular que la Roja aludió para desconvocar al talentoso zurdo que milita en Universidad de Chile. Sin que nadie le pusiera el tema sobre la mesa, el todoterreno centrocampista usó su tribuna para desacreditar al comunicador que lanzó la acusación.

"Quiero aclarar una cosa, no sé cómo se llama este payasito que está en la tele", dijo Vidal en alusión a Israel. "Habló muy mal de Osorio, eso hace mucho daño a un jugador que tiene mucho talento, es uno de los próximos que se puede ir a Europa. Dañarlo a él y a su familia...", agregó el mediocampista que milita en el Flamengo de Brasil.

El ex Juventus de Italia, Bayern Múnich de Alemania y Barcelona de España no se quedó con eso. "Ha sido muy humilde, cada vez que fue a la selección trabajó intenso. Con suerte dice 'hola': Es muy callado y tímido, para que paren ese comentario y no lo pongan en todos lados", dijo el jugador formado en Colo Colo, con una merecida crítica a los medios de comunicación que viralizamos el comentario que lanzó Mauricio Israel en el programa Círculo Central.

"No entrenó ni un día con nosotros. Llegó con un pancorazo, estuvo en el gimnasio, se preparó bien, le hicieron terapia, pero no pudo estar en este partido. Nunca pasó nada de lo que dijeron", añadió el oriundo de San Joaquín, con una muestra de la protección que los referentes, autodenominados Viejos Rockeros, están dispuestos a darles a las jóvenes promesas llamadas a seguir los pasos de la Generación Dorada.

Vidal no quiso ponerle freno a su defensa. "Eso molesta mucho, tuvo que salir hasta la familia a desmentirlo, ustedes deberían apoyar un poco a los jugadores y saber bien. Acá nadie ha dicho nada, el equipo está más unido que nunca", dijo el ex Bayer Leverkusen, como una declaración de principios.

"Los primeros tres días estuvo con nosotros. Lo vimos poco, estuvo en recuperación. No entrenó con nosotros, es un jugador que saluda a todos. Cuando va a la selección lo ha hecho bien. es un talento que esté con nosotros en los próximos partidos y las eliminatorias. Tenemos muchos talentos que esperamos que estén", cerró Arturo Vidal, con muchas esperanzas para el futuro que viene en el Equipo de Todos.