Eduardo Berizzo sabe que no haber ganado al cabo de siete partidos como DT de la Roja genera dudas en torno a su ciclo, pero quiere empezar desde hoy a revertir esa situación. "Las derrotas generan dudas, pero en las dudas uno más cree", apuntó el Toto.

La Roja cuenta las horas para el primer partido en suelo nacional desde que Eduardo Berizzo asumió la dirección técnica. Chile se medirá a Paraguay en un juego amistoso que se disputará a partir de las 21:30 horas en el estadio Monumental y que tendrá árbitros brasileños para impartir justicia. En aquel duelo, el Toto quiere inaugurar su conteo de victorias.

Ya son siete partidos de la selección chilena sin conseguir un triunfo, una estadística que ha levantado muchas dudas en el proceso liderado por el ex ayudante de Marcelo Bielsa. Pero son buenos los comentarios que ha recibido de sus pupilos. Gary Medel pidió abiertamente por su continuidad. Y Guillermo Soto marcó lo detallista que es.

Guillermo Maripán, por su parte, hizo una comparación que sirvió para aterrizar a los furiosos que quieren fuera a Berizzo. "Podemos ganar 7-0 todos estos partidos, pero después perdemos los tres primeros partidos de la clasificatoria y quedaríamos en la misma situación", dijo el espigado zaguero central del AS Mónaco que será titular ante la Albirroja acompañado de Paulo Díaz para graficar que hasta ahora hubo cero puntos en disputa, más allá de la participación en la Copa Kirin con una lista que ni siquiera fue diseñada por el entrenador argentino.

El mensaje de Berizzo que invita a creer en la Roja

Eduardo Berizzo sabe que los resultados no acompañan. Pero tiene confianza en cambiar la suerte. Por eso mismo, dejó palabras que muestran su confianza. "Creyendo en lo que hacemos y contagiando la opinión externa de lo que pensamos. Estoy acá pensando en el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué hubiese conseguido de ganar los partidos amistosos?", consultó el DT de 53 años, aunque para seguir con su discurso.

"¿Ya estaría resuelto todo? ¿La regeneración? ¿Estaría hecha la lista del Mundial? No. Las derrotas generan dudas, pero en la duda es cuando uno cree. Y yo creo firmemente, trabajo en una federación que cree", marcó el ex DT del Sevilla y del Athletic Club de Bilbao, que destacó el aporte de todos los trabajadores con los que ha convivido en el día a día desde que sucedió a Martín Lasarte.

Berizzo: "Leo más las críticas que los elogios, las acepto y me enriquecen"

De todas maneras, el Toto Berizzo sabe que la crítica es permanente y cada vez mayor, pero admite que eso le sirve para fortalecer sus convicciones. "En el proceso habrá buenas, malas, gente que crea y que te critique, porque es parte del trabajo. Leo más las críticas que los elogios, que ya los conozco, pero las críticas me hacen enriquecer la vida y las acepto. Vamos en un camino acertado, por una mezcla de futbolistas, observamos a todos los futbolistas. Si no viene A es porque viene B, pero no dejamos de mirarlos", detalló.

"Tenemos que convencer a la gente, emitir mensajes positivos, generar una energía en torno a la selección. La gente en dos días agotó 35 mil entradas para verla. Quería jugar en casa, ser local, venir a Santiago y tener un partido en el que nos ayudemos entre sí a ganarlo", marcó también Berizzo, en búsqueda de una sinergía que por el momento, al menos en cuanto a expectativas, está lejos de darse. Pero todo puede cambiar para bien en el campo de juego. Es parte de la gracia del fútbol.