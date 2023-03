Guillermo Maripán habló en la previa del amistoso de la selección chilena frente a Paraguay, duelo amistoso pactado para este lunes 27 de marzo en el estadio Monumental. El defensa de la Roja se refirió a la entrevista concedida por Alexis Sánchez en la que AS7 guardó en un baúl a la generación dorada.

“Vi la entrevista de Alexis y coincido, su analogía de doblar la camiseta fue muy bonita. Lo dijo, de una generación son 25 ó 26 jugadores, hoy no quedan más de cinco. Me tocó hace seis años meterme ahí, que era complicado y agarré un proceso que estando aquí he visto muchos jugadores y entrenadores, muchas cosas buenas y malas, viví momentos buenos y de aprendizaje”, dijo Maripán.

Agregó que “estamos en un momento que ya no puede llamarse generación dorada. Si me siento parte o no, logré meterme al final de esa generación, pero no estuve en las Copas América o grandes momentos, llegué al final. Pero estoy muy agradecido porque me recibieron con los brazos abiertos, eran unos jugadores con una tremenda calidad dentro de la cancha y una calidad humana fuera que hasta el día de hoy tengo buenos recuerdos. Hoy estamos en un proceso totalmente diferente, donde hay que intentar llegar a lo que fue esa generación, va a costar mucho, pero estamos ahí y tenemos confianza. Me sentí parte del final de esa generación”.

Por otro lado, el zaguero fue consultado por la deuda que mantiene con la Roja pese a sus buenas presentaciones con Mónaco en la Ligue 1 de Francia. Maripán confía en que podrá convertirse en un pilar de la selección.

“Son momentos diferentes los clubes y selección. Estamos en un proceso, tenemos a Eduardo Berizzo que nos está pidiendo cosas, debemos entender el momento en que estamos, han sido partidos para ir viendo cosas y probando sistemas. Somos conscientes de que nos han convertido mucho y no hemos anotado, hoy estamos trabajando enfocados en poder mejorar cada vez más nuestro rendimiento colectivo. Personalmente siempre intento mantener mi nivel en mi club y en la selección. Todos tenemos partidos buenos y partidos malos, pero lo intento siempre y quiero lo mejor siempre para mi equipo y la selección”, expuso el jugador nacional.

El amistoso contra Paraguay

Respecto al próximo compromiso de la selección chilena, Maripán sostuvo que la Albirroja “es un rival bastante difícil, que le gusta el choque y los partidos de fricción. Los dos partidos que jugamos contra ellos fueron muy físicos, también mentales. Tienen cualidades en el juego aéreo, también cuando se asocian por abajo, llegan a la banda y tiran centros; sabemos que es un rival difícil, pero también cómo controlarlo”.

Guillermo Maripán sentencia que “todos los partidos son importantes para nosotros, todos los tomamos de manera seria. Hacemos lo que pide el entrenador, intentamos agarrar el ritmo que él quiere y su ideología, así que todos los partidos son importantes aunque tenga el nombre de amistoso. Sabemos que nos enfrentaremos a ellos en unos meses en las eliminatorias, así que lo tomamos con seriedad”.