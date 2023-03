Guillermo Soto vive un buen momento en Huracán de Argentina. Con el nivel que ha mostrado en la Liga Profesional de aquel país se ganó un lugar en la consideración de Eduardo Berizzo, quien nuevamente lo citó y planea ponerlo de titular en el amistoso de la Roja ante Paraguay a jugarse en el estadio Monumental el 27 de marzo.

Y el carrilero de 29 años formado en las divisiones inferiores de Universidad Católica valoró el presente que tiene en el vecino país. "Vengo con bastante regularidad, jugando bien y eso me tiene con confianza. El profe me volvió a convocar y eso también me da confianza. Con respecto de sentirme un fijo, creo que no es así, entrenamiento a entrenamiento todos peleamos por un puesto, el nivel está muy parejo". afirmó el Guille, quien compite por un lugar con Juan Delgado.

Pero no fue todo lo que comentó el ex marcador de punta de Palestino, quien también comentó parte de la función que le solicita el Toto. "Ha hecho mucho énfasis en la parte defensiva, creo que tengo muchas cosas por seguir corrigiendo y he avanzado mucho", expresó el Guille Soto.

Soto: "Berizzo ha sido muy detallista en mostrarme con videos qué tengo que mejorar"

Guillermo Soto agregó detalles sobre las peticiones de Berizzo para su función en el campo de juego. "Él ha sido bastante detallista en mostrarme con videos las cosas que tengo que ir mejorando", comentó el jugador, quien también defendió las camisetas de A.C. Barnechea y Rangers de Talca.

"En fase ofensiva el lateral es muy importante, el profe quiere que haga la banda y así como tenga intensidad para defender, quiere la misma para atacar. Estamos tratando de cumplir sus exigencias" cerró el lateral derecho, quien apunta a la oncena estelar de Chile ante la Albirroja.