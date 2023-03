Darío Osorio recibe el respaldo de su madre ante denuncias de indisciplina en la selección chilena: "Me da risa"

La denuncia de una supuesta indisciplina como la razón de fondo de la marginación de Darío Osorio de la selección chilena ha remecido las horas previas del estreno 2023 de la Roja, este lunes ante Paraguay en el estadio Monumental. El duelo programado a las 21:30 horas será el inicio de la recta final para las próximas eliminatorias.

Según reveló Mauricio Israel en Círculo Central, el jugador había tenido un altercado con el técnico nacional, Eduardo Berizzo, que el miércoles pasado decidió darlo de baja por una dolencia física. "Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro", aseguró el comunicador.

Sin embargo, sus palabras encontraron rápidamente la furiosa respuesta del entorno de La Joya de Hijuela. Alicia Osorio, madre del jugador, aseguró a Bolavip Chile que "ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen".

"Cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío", explicó la madre del jugador que fue pretendido por equipos europeos pero determinó permanecer en Universidad de Chile.

De esta manera, la polémica vuelve a rodear a uno de los diamantes del fútbol chileno, pero que a los 19 años parece haber ingresado en una meseta de su desarrollo futbolístico y se mantiene como una incógnita en cuando a sus presentaciones por la selección chilena, primero a nivel Sub 20 y ahora en el equipo mayor.

La próxima oportunidad que tendrá Osorio será con el elenco azul, que aguarda por su recuperación para que se integre al plantel que comandará Mauricio Pellegrino de cara al el choque ante Chimbarongo FC por la Fase Regional de la Copa Chile, programado para la próxima semana.