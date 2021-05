Arturo Vidal no lo manda a decir con nadie sobre la idea de hacer dos nóminas para eliminatorias y Copa América

Que la última fecha doble de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se haya suspendido trastocó el calendario para la selección chilena. Por lo mismo, Martín Lasarte, su DT, ha barajado la opción de enfrentar los desafíos venideros con una especie de “nómina doble”. Es decir, dejar a los más titulares para afrontar el camino rumbo al Mundial y darle algo más de cabido a jugadores de proyección en la Copa América 2021 de Argentina y Colombia.

No obstante, para Arturo Vidal se puede caminar y mascar chicle. Fiel a su estilo, el King dijo que si bien no tienen noticias en el interior del camarín de esto, quiere estar en todas mientras pueda y que los que entren de un grupo de proyección, se lo deben ganar en cancha para intentar ir por un tercer título continental.

“He escuchado que habrá dos nóminas, pero soy de que la idea que la selección no debe participar, debe ir a ganar donde le toque, sea amistoso, eliminatoria o Copa América”, lanzó el Rey en diálogo con su amigo, Mauricio Pinilla, en ESPN FC.

“Hay que ver más jugadores, pero se deben adaptar de a poco. Ser los mejores en sus equipos, salir al extranjero, jugar y ahí ganarse el puesto. Pero cambiar jugadores para dos campeonatos no me parece, no me gustaría. Quiero que vayan los mejores a las eliminatorias y los mejores a la Copa América más alguno que ande bien, pero hay que intentar ganar otra copa para Chile, eso ayudará mucho para el futuro de Chile”, añadió.

Finalmente, Arturo Vidal comentó que Machete está muy preocupado por su evolución física. “Siempre hablamos con Lasarte, me pregunta cómo estoy, tenemos buena comunicación desde que llegó. Hemos hablado mucho. Ojalá le vaya bien, nos vaya bien, que la selección gane cosas, pelee por ir al Mundial, otra Copa América, sería muy lindo”, remató.