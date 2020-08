Arturo Vidal no arruga: “Sampaoli le aportó más a la selección chilena que Bielsa”

Cada vez que habla Arturo Vidal deja sabrosos comentarios y, en esta ocasión, no fue la excepción, pues en conversación con el youtuber Daniel Habif se refirió a cómo se gestó la llamada “Generación Dorada” y volvió a mencionar a Jorge Sampaoli como pieza clave en el éxito de la Selección Chilena.

“Toda la genta habla de mentalidad, el cambio de una persona, pero creo que esto se dio con una selección de mucho esfuerzo, con una selección que se empezó a formar en Canadá. Habían muchos jugadores que éramos de bajos recursos, que teníamos muchos sueños de cambiar nuestras vidas y que queríamos sacar adelante a nuestras familias”, mencionó.

“Nos juntamos, nos preparamos y cada uno tenía muchas cosas diferentes a los jugadores chilenos: no se tenían confianza, no creían en sí mismo. Cuando nosotros éramos niños la selección chilena salía a jugar al extranjero y, lo más probable, es que perdiera. Ya iban con el resultado. Por eso nos juntamos, trabajamos y nos preparamos, porque creíamos que esto lo podíamos cambiar. En Canadá se dio y estuvimos a nada de ser campeones del mundo, pero nos tocó esa selección de Argentina”, agregó.

“Luego nos tocó pasar a la selección adulta, que venía de quedar afuera de un mundial, que nadie creía en ella. Pero con la personalidad mía, de Gary Medel, de Alexis, de Mauricio Isla, además de algunos jugadores que quedaron y que tenían mucho talento, tratamos de prepararnos bien. El fútbol chileno siempre fue bueno, pero nunca habían tenido tantos jugadores buenos y con hambre de comerse el mundo”.

Al ser consultado ¿quién aportó más a la Selección Chilena: Bielsa o Sampaoli?, expresó que “Jorge aportó más a la selección chilena, claramente”.

Y sobre su opinió del actual DT del Leeds United, señaló que “es un entrenador distinto a los demás, sabe mucho de fútbol y de trabajo, pero tiene otras cosas que no me gustan, en comparación a otros DT que he tenido: que te llegan, de confianza, de alegría, de otras cosas que Bielsa no te llegua. Es mi forma de pensar y quizás a otros jugadores les llega”, sentenció.