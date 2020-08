Ex mano derecha de Jadue: "Sampaoli quería a Vidal fuera de la selección. Con Sergio lo mantuvimos y fuimos campeones"

Mauricio Etcheverry, el ex presidente de La Serena y mano derecha de Sergio Jadue hasta detonar el escándalo de corrupción en la FIFA y Conmebol, habló con el periodista serenense Jaime Raúl Valdovinos, donde compartió polémicas declaraciones.

Según el ex directivo, nunca supo de los malos pasos de Jadue y menos se vio beneficiado de alguno de sus movimientos turbios y dinero mal habido.

“Sergio nunca me lo comentó, supongo que esas cosas no se las cuentas ni a la almohada. Y sucedió fuera del país, en Paraguay. Yo tenía un rol en competiciones, apoyaba a Sergio y viajaba con él, pero no tenía acceso a los consejos de los presidentes de las federaciones”, dijo.

Agregó que “a mí no me tocó, no participé y no me enteré. Si hubiese sido distinto lo diría, porque no tengo problema en reconocer mis virtudes y defectos. Lamento que Sergio tomara ese camino y obvio que se lo he dicho. Si no hubiese actuado así mínimo debería ser el presidente de la Conmebol, de ahí para arriba”.

Aunque muchos consideran poco creíble la versión de Etcheverry, eso no fue lo único que dejó para la posteridad. También contó cómo se zanjó la permanencia de Arturo Vidal en la Roja tras el choque en plena concentración de Copa América 2015. Afirma que Jorge Sampaoli quería expulsarlo de Juan Pinto Durán y sentencia con una frase megalómana para el bronce.

“Sergio y yo teníamos la convicción que Arturo Vidal no se tenía que mover de la selección chilena. Díganme lo que quieran: que había cometido una indisciplina, que había tomado trago, que había chocado su Ferrari contra un furgón por detrás…”, expuso.

Sentencia que “nosotros se lo explicamos a Jorge en la oficina de Sergio. Sampaoli sí quería que Arturo abandonara la selección. No es mentira, yo estaba ahí. Y nosotros nos mantuvimos en esa posición. Arturo se quedó en la selección y fuimos campeones de América”.