Running

“Primavera Kids Run” llega a Peñalolén: deporte, juegos y alegría para recibir la primavera en familia

Jardín de Macul abrirá sus puertas para una jornada familiar, de entretención y deporte.

Por Franccesca Arnechino

Corrida familiar en Peñalolen.

Jardín de Macul, de la viña Cousino Macul, invita a todas las familias a la segunda edición del “Primavera Kids Run”, una jornada que mezcla deporte, recreación y entretención para los más pequeños.

Con el propósito de celebrar el segundo aniversario de la actividad y dar la bienvenida al inicio de la primavera, la corrida ofrecerá un entretenido espacio de deporte y alegría, para que los más pequeños vuelven a vivir la emoción de correr y divertirse al aire libre.

¿Cuándo es la carrera de Peñalolén “Primavera Kids Run”?

El próximo domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Jardín de Macul abrirá sus puertas para una jornada familiar, de entretención y deporte.

La actividad estará dividida por categorías según la edad de los participantes, para que cada niño y niña pueda sumarse en el nivel que le corresponda: Mini (3 a 5 años), Peque (6 a 9 años) y Junior (10 a 12 años).

¡Fiesta del running! Comenzó la venta de kits para 5K The Color Run Santiago 2025

¡Fiesta del running! Comenzó la venta de kits para 5K The Color Run Santiago 2025

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la participación con anticipación. El valor es de $20.000 por niño, adultos y/o acompañantes no pagan (máximo de dos adultos por cada niño).

Cada participante recibirá un jockey, snack saludable, dorsal de competencia, medalla de participación y podrá disfrutar de actividades lúdicas guiadas por monitores especializados.

Además de la corrida, habrá juegos y espacios de convivencia, transformando esta mañana en una verdadera fiesta deportiva para dar la bienvenida a la primavera.

“Queremos que los niños vivan la experiencia del Jardín de Macul a través del Primavera Kids Run, que está pensado para disfrutar en familia, de una manera entretenida y en un ambiente que promueva la vida sana y al aire libre”, comenta Verónica Cousiño, Gerente de Marketing de Cousiño Macul.

Coordenadas:

  • Lugar: Av. Quilín 7100, Peñalolén
  • Hora de inicio: 09:00 horas
  • Valor: $20.000 por niño (entrada liberada para adultos, máximo 2 adultos por cada niño)
  • Venta de entradas: https://cousinomacul.tourpay.cl/es/search-booking/primavera-kids-run
