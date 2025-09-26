Jardín de Macul, de la viña Cousino Macul, invita a todas las familias a la segunda edición del “Primavera Kids Run”, una jornada que mezcla deporte, recreación y entretención para los más pequeños.

Con el propósito de celebrar el segundo aniversario de la actividad y dar la bienvenida al inicio de la primavera, la corrida ofrecerá un entretenido espacio de deporte y alegría, para que los más pequeños vuelven a vivir la emoción de correr y divertirse al aire libre.

¿Cuándo es la carrera de Peñalolén “Primavera Kids Run”?

El próximo domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Jardín de Macul abrirá sus puertas para una jornada familiar, de entretención y deporte.

La actividad estará dividida por categorías según la edad de los participantes, para que cada niño y niña pueda sumarse en el nivel que le corresponda: Mini (3 a 5 años), Peque (6 a 9 años) y Junior (10 a 12 años).

ver también ¡Fiesta del running! Comenzó la venta de kits para 5K The Color Run Santiago 2025

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la participación con anticipación. El valor es de $20.000 por niño, adultos y/o acompañantes no pagan (máximo de dos adultos por cada niño).

Cada participante recibirá un jockey, snack saludable, dorsal de competencia, medalla de participación y podrá disfrutar de actividades lúdicas guiadas por monitores especializados.

Publicidad

Publicidad

Además de la corrida, habrá juegos y espacios de convivencia, transformando esta mañana en una verdadera fiesta deportiva para dar la bienvenida a la primavera.

“Queremos que los niños vivan la experiencia del Jardín de Macul a través del Primavera Kids Run, que está pensado para disfrutar en familia, de una manera entretenida y en un ambiente que promueva la vida sana y al aire libre”, comenta Verónica Cousiño, Gerente de Marketing de Cousiño Macul.

Coordenadas:

Lugar: Av. Quilín 7100, Peñalolén

Hora de inicio: 09:00 horas

Valor: $20.000 por niño (entrada liberada para adultos, máximo 2 adultos por cada niño)

Venta de entradas: https://cousinomacul.tourpay.cl/es/search-booking/primavera-kids-run

Publicidad