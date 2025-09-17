Durante mucho tiempo, el calzado fue el protagonista indiscutido en el mundo del running. Y si bien una buena zapatilla sigue siendo clave, hoy se entiende que no basta por sí sola: correr con una camiseta que no transpira o con shorts incómodos puede arruinar cualquier entrenamiento.

Con la expansión de las comunidades de corredores y la incorporación de más personas al deporte, la ropa técnica y los accesorios han cobrado un rol esencial. No se trata solo de estética, sino de funcionalidad: elegir el equipamiento adecuado puede impactar directamente en la comodidad, el rendimiento y la constancia.

Correr bien no es solo cosa de zapatillas

Marcas como PUMA han interpretado bien este cambio. Su línea de apparel para running, integra tecnologías desarrolladas para acompañar el cuerpo en movimiento, manteniendo la comodidad sin sacrificar el rendimiento.

Uno de los ejemplos más claros es DryCell, una tela que favorece el secado rápido y la evacuación del sudor, ideal para entrenamientos prolongados o en climas cálidos.

A esto se suma Cloudspun, una tecnología pensada para quienes priorizan la suavidad y la libertad de movimiento, con materiales que se ajustan al

cuerpo sin generar fricción ni incomodidad.

En esa misma lógica, los shorts, muchas veces subestimados, están ganando terreno. Son una prenda que solo demuestra su importancia cuando falla. Un mal ajuste o un roce constante puede convertir una buena sesión en una experiencia incómoda.

Por eso, los modelos 2 en 1 que propone PUMA, con una capa externa ultraliviana y una calza interior que aporta soporte muscular, se han vuelto una alternativa cada vez más elegida entre quienes entrenan con frecuencia o están comenzando a aumentar la carga semanal.

El mismo criterio se aplica a los accesorios. Gorros livianos, bananos de running o botellas reutilizables ya no son simplemente elementos decorativos: son parte activa de la experiencia.

En su línea de running, la marca ha sumado piezas que combinan diseño y

funcionalidad, pensadas para corredores urbanos y de sendero por igual, con el foco puesto en que nada interfiera con el movimiento natural del cuerpo.

“Para nosotros, contar con un equipo integral de pies a cabeza es fundamental. No buscamos acompañar al corredor solo a través de las zapatillas, sino también mediante toda su indumentaria, con tecnologías que no solo le entregan comodidad, sino que además contribuyen directamente a su rendimiento”, explicó Juan Pablo Rosas, Especialista en productos deportivos de Puma Chile y Perú.

Hoy, en un mundo lleno de tiempos, métricas y registros, a veces se olvida que el running también es una herramienta de bienestar. Por eso, el mejor equipo es aquel que se adapta al corredor, no el que lo obliga a rendir como otro.

La apuesta de PUMA está orientada justamente a eso: ofrecer productos técnicos, cómodos y accesibles, pensados tanto para quienes buscan rendimiento como para quienes corren por salud, rutina o simplemente porque disfrutan hacerlo.