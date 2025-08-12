El pasado 8 de agosto, la prueba masculina de media distancia de orientación a pie en los XII Juegos Mundiales de Chengdú, en China, quedó marcada por un momento desgarrador.

Mattia Debertolis, referente de la orientación en Italia, se desplomó repentinamente en plena carrera, mientras competía bajo un calor insoportable que alcanzaba los 43°C.

Cuatro días de lucha en el hospital

El atleta fue encontrado inconsciente y trasladado de inmediato a un hospital en estado crítico. Allí permaneció cuatro días, acompañado por su familia y miembros de la selección italiana.

Pese a la atención médica especializada y los esfuerzos para mantenerlo con vida, este martes 12 de agosto se confirmó su fallecimiento.

Mattia Debertolis (Instagram).

ver también El desgarrador testimonio de la amiga de la campeona olímpica que murió en la montaña: “Le grité, pero…”

Un referente en la orientación italiana

A sus 29 años, Debertolis era reconocido como un atleta experimentado y una figura consolidada en la orientación italiana, una disciplina que combina resistencia física y precisión con mapa y brújula.

Publicidad

Publicidad

Su participación en los Juegos Mundiales de Chengdú no era una más, ya que representaba uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva.

La Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el comité organizador y la Federación Internacional de Orientación expresaron su pesar y enviaron condolencias.

Publicidad

Publicidad

Además, anunciaron que revisarán los protocolos para competiciones en condiciones extremas, buscando evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.