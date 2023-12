Garín no logra convencer a Mikhail Youzhny de ser su coach para 2024: "No tengo tiempo"

Cristian Garín ya está en la recta final de cara a su preparación para el 2024. El chileno, 82° del escalafón mundial, quiere recuperar el terreno perdido en los últimos años y para ello deberá comenzar con todo en el Australian Open, donde está clasificado directamente.

Sin embargo, la pretemporada no ha sido sencilla para el chileno, quien se despidió de Andrés Schneiter hace unas semanas y debe buscar un nuevo coach. Y la verdad, por los antecedentes de cambios de entrenador en los últimos años, Gago no la ha tenido fácil.

Cristian Garín no logra convencer a ex top ten de ser su coach

Su última búsqueda tampoco recibió positiva. Se trata del ruso, ex Top Ten, Mikhail Youzhny, quien trabajó con él durante la pretemporada, desatando el entusiasmo definitivo de Garín, quien le pidió formalmente seguir juntos durante el año.

Pero finalmente no pasó. En declaraciones a Tennis Mayors, el ruso dio detalles de los motivos que lo alejaron de dirigir al ex número uno de Chile. “Cristian me pidió que trabajara con él, pero ahora no tengo tiempo. Le dije que podríamos practicar un poco juntos y tal vez estar en algunos torneos, pero no estoy seguro”, señaló.

El jugador, además, esgrimió que la razón por la cual no toma a Gago es porque pretende centrar sus esfuerzos en un tenista de su país que este año comenzará a jugar torneos Futures. Sin detallar su nombre, se trata de un hijo de un amigo suyo, y visto como una futura promesa.

Así las cosas, todo indica que Gago seguirá su camino solo como con Paul Capdeville de coach. Inicialmente, su plan era repartir el calendario con los dos, ya que el retirado tenista nacional no puede estar presente en todos los torneos, por temas de agenda.

Sin embargo, por ahora no existe un plan b en términos de quién podría suplir ese vacío. Ya se cayeron las chances de Juan Ignacio Chela y Mikhail Youzhny, dejando en incertidumbre lo que sucederá con su año 2024, el cual está próximo a empezar.

¿Cómo le irá a Garín en el 2024? ¿Cómo le irá a Garín en el 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se juega el Australian Open 2024?

El Australian Open 2024, el primer Grand Slam de la temporada, comenzará el domingo 14 y finalizará el domingo 28 de enero. Novak Djokovic, vigente campeón, buscará renovar su corona.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.