Nicolás Jarry (19°), Cristian Garin (82°) y Alejandro Tabilo (85°) aparecieron en la lista de entrada del Australian Open 2024, el primer Grand Slam de la próxima temporada. Los tres chilenos dentro del Top 100 del ranking de la ATP jugarán el cuadro principal del torneo oceánico.

La entry list consta de 107 jugadores y es liderada por Novak Djokovic (1°) y Carlos Alcaraz (2°). Incluye hasta el 97° del ranking, pero además tiene, entre otros, a Denis Shapovalov (109°) y Rafael Nadal (664°), quien accederá al cuadro principal gracias a su ranking protegido (11°).

Luego de una larga lesión, el español volverá a las competencias. “Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera sino que todo lo demás”, anunció en los últimos días.

Por otro lado, Tomás Barrios (103°) no entró en el listado para el main draw, pero quedó como séptima alternativa para el torneo de Australia. O sea, puede ingresar al cuadro principal si es que corre la lista. Dominic Thiem (98°), expupilo de Nicolás Massú, lidera las alternativas para el torneo.

El chillanejo tendrá que esperar siete bajas en el cuadro principal para poder saltarse la ronda de clasificaciones, que cuenta con tres partidos. El chileno sorteó la qualy durante la edición pasada, pero no pudo ingresar al main draw. Era 230° del mundo y pudo jugar la clasificatoria por una última baja.

¿Cómo les fue a los chilenos en el Australian Open 2023?

Sólo Cristian Garin y Nicolás Jarry jugaron el cuadro principal de la pasada edición del Australian Open. La participación de Garin no pasó de la primera ronda, pues perdió en su debut con Sebastian Korda. Jarry, en tanto, superó la qualy y el debut, pero cayó en la segunda fase ante Ben Shelton.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, en tanto, quedaron eliminados en la segunda ronda de la qualy. Tabilo cayó ante el austriaco Sebastian Ofner, mientras que Barrios no pudo superar al belga Zizou Bergs. Ahora, el viñamarino ingresó directo al cuadro principal, mientras que el chillanejo es séptima alternativa.

El torneo será la gran competencia de los chilenos antes de disputar la llave ante Perú en el repechaje de la Copa Davis, donde buscarán volver al Grupo Mundial en la próxima temporada. Se jugará la primera semana de febrero y los nacionales serán locales.

¿Cuándo se juega el Australian Open 2024?

El Australian Open 2024, el primer Grand Slam de la temporada, comenzará el domingo 14 y finalizará el domingo 28 de enero. Novak Djokovic, vigente campeón, buscará renovar su corona.

