La paciencia y la persistencia son virtudes que no cualquiera posee. Una que sí las tiene es Paula Pavic, mujer que había iniciado los trámites judiciales para separarse de Marcelo Ríos, tras 14 años de relación.

“Había”, porque todo cambió y el mundo entero lo supo gracias a Instagram. La pareja subió un video en el cual los tortolitos coquetean y después de besan ardientemente.

“Cuando el amor es más fuerte…”, puso Marcelo Ríos en la publicación del video, el cual, a 18 horas de su publicación, ya tiene más de 24 mil likes y sobre 2.400 comentarios.

Todo indica que la pareja ha vuelto a encontrarse y que quedarán en el pasado las declaraciones de Pavic, quien había señalado que la cosa no iba más con el Chino… ¡Se llegó a hablar de divorcio! Daniela Aránguiz se lamenta.

El Chino no solamente había estado en el ojo del huracán por su separación de Pavic, sino que también por un comentario a su ex niñera a quien trató de ladrona. En el mundo de Ríos no hay días tranquilos.