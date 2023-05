El extenista nacional Marcelo Ríos continúa en el ojo del huracán y no solo por una nueva ruptura amorosa con Paula Pavic, sino por un desafortunado comentario que realizó en Instagram a su ex niñera Alba Estrada.

La trabajadora del ex número uno del mundo fue niñera de sus hijos, y hace unos días debió someterse a una cirugía producto de la mordida de un perro pitbull, su pierna más dañada fue la izquierda y el suceso ocurrió cuando se desplazaba en bicicleta. A través de su cuenta de Instagram recibió diversos comentarios de apoyo luego de su terrible accidente.

Ex niñera de Marcelo Ríos le responde tras desafortunado comentario

En la publicación de Alba, su ex jefe Marcelo “Chino” Ríos le comentó “eso se llama karma, la gente que actúa mal en la vida lo paga con este tipo de cosas y ojalá no haya sido en la bicicleta que le robaron a la Isi”, señaló el ex tenista acusando a su ex niñera de robo.

Tras el desafortunado comentario Alba Estrada compartió una nueva publicación con el pantallazo del mensaje que la había dejado Chino Ríos y la ex niñera señaló lo siguiente en la descripción: “Una vez más vuelve a sonar mi ex jefe, en uno de los videos que subió Kim a mi perfil contándoles a todos ustedes cómo iba mi estado de salud, don Marcelo Ríos hizo ese comentario que aparece ahí, demasiado fuerte para mi gusto, un comentario lleno de maldad y en el cual lanza una seria acusación” señaló.

“Les juro que quedé atónita, no les miento lo mucho que lloré, me sentí agredida, irrespetada y poco valorada, pensaba ¿cómo puede haber gente tan desagradecida en la vida?”, agregó. Siguiendo con el descargo hacia el ex deportista nacional comentó “¿Cómo puede existir tanta maldad en la mente de una persona?, y no cualquiera, él, el papá de 5 niños a quienes los llené de amor por tantos años. Cuando les puedo decir a boca llena, fui más papá y mamá de ellos, que ellos mismos. No quería hacer esto por respeto a los niños, pero, ¿por qué siempre tengo que callar y tragarme las cosas ante tanta injusticia?”.

“No pretendo nada con todo esto, sólo mostrarles la moraleja que he aprendido, y es que por más que hagamos las cosas con amor, respeto y honestidad, siempre los desagradecidos y malos, vamos a ser nosotros”. Para finalizar Alba le envió un claro mensaje a Ríos “así que sólo me queda decirle a don Marcelo, tiene toda la razón, el karma existe, de eso estoy completamente segura. DIOS LO BENDIGA Y GRACIAS POR ESTA GRAN LECCIÓN QUE HOY ME DEJA”.