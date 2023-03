Un viaje a la nostalgia fue lo que se vivió en el partido de exhibición que protagonizó Marcelo Ríos ante el español Álex Corretja en el Gran Arena Monticello, donde el Chino impuso sus condiciones y terminó quedándose con el encuentro tras un 7-6 (5), 3-6 y 10-7 en una hora y 44 minutos de partido.

Una jornada llena de emociones, donde en pasajes del compromiso el ex número 1 del mundo hizo vibrar a las más de cuatro mil personas que llegaron al recinto para presenciar el que fue quizás el último partido de Marcelo Ríos en una cancha de tenis.

Al término del encuentro, un emocionado Marcelo Ríos se refirió a que si el encuentro ante el español fue el último de su carrera y dijo que "no es el momento de decidir ahora, acabo de terminar pero creo que se nota. Ya no soy el mismo, me cuesta. No lo estoy disfrutando como antes, no estoy jugando como antes y es difícil. He tenido demasiadas lesiones, cosas complicadas durante mi vida y no se si estoy dispuesto a seguir sacrificándome. Es díficil. Ha sido una carrera bastante larga y gracias a todos por apoyarme siempre".

Además, agregó que "hoy en día la mi prioridad es la familia, estoy tratando de hacer todo lo posible por jugar bien pero es difícil. No estoy en condiciones físicas, he tenido una operación a la cadera hace muy poco, me encontraron otra lesión en la espalda hace poco que no lo había contado antes de jugar y me cuesta. Me cuesta jugar, me cuesta laventarme, me cuesta entrenar. Uno si no hace las cosas con pasión y disfrutando es difícil. Di todo lo que pude durante mi carrera y más que esto ya no puedo dar".

Quienes fueron testigos del partido entre el chileno y español disfrutaron de grandes pasajes donde el "Chino" no ocultó su emoción y agradeció a todos quienes llegaron al recinto y lo apoyaron en su exitosa carrera profesional.

"Agradecer el apoyo que tuve durante toda mi carrera. Comencé hace casi treinta años. Treinta años de apoyo ha sido una cosa que es inolvidable y muchas gracias por seguir apoyándome hoy en día aunque esté retirado. Gracias a todos por venir hoy", cerró el ex número 1 del mundo.