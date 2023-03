Solo falta un día para que Marcelo Ríos vuelva a jugar un partido de exhibición en territorio nacional. Ante Alex Corretja, el Chino busca hacer recordar al país por qué fue el número uno del mundo hace 25 años, en aquella recordada tarde de domingo en marzo de 1998.

Ahora, radicado en Estados Unidos y con un aspecto físico muy distinto al de esa época, además de unas cuantas polémicas más en el cuerpo, Ríos quiere reencantar al país, pero también se da tiempo de analizar la actualidad del tenis chileno, que ha vivido un renacer luego de unas brillantes semanas de Nico Jarry, Cristian Garín y Ale Tabilo en el ATP.

El Chino tuvo especiales palabras para Jarry, quien fue semifinalista en el ATP de Rio de Janeiro y también campeón del Chile Open. "Me pone muy contento lo del Nico, volver y ya estar metido 50", señaló.

"Estuvo viviendo en Sarasota, muy cerca de mí, y lo pasó súper mal. Nunca hablamos del tema del dopaje, conversamos de cosas fuera de lo tenístico, pero le dolió. Es uno de los tipos más profesionales que he conocido en mi vida", agregó.

¿Su última exhibición?

Además, el zurdo habló de las posibilidades de que esta sea su última exhibición ante el público. Esto, porque de acuerdo a lo que el propio ex tenista recalcó, cada vez le cuesta más prepararlas debido al arduo entrenamiento.

"Puede ser la última, porque cada vez me está costando entrenar, cada vez me está costando físicamente y quizás ya no tenga la misma motivación de antes. No me gustaría que fuera la última, pero de repente tengo que escuchar a mi cuerpo. No lo estoy pasando bien como antes, cuando entrenaba, y es lógico", destacó.

"A los 47 años no puedo mantenerme tan bien como antes, me cuesta. A pesar de que me recuperé de la cadera, me mató, me dejó mal para mi vida y creo que hacer exhibiciones por hacer no vale la pena. Ojalá me sienta bien y pueda seguir jugando", cerró.