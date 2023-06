Marcelo Ríos dejó la grande en su cuenta de Instagram. “Al fin llegó la bestia morada”, escribió el Chino. Y compartió cinco fotografías del Lamborghini Huracán que adquirió. Entre las más de 4.300 respuestas que tiene su post, hubo una que se destacó: un corazón que dejó Daniela Aránguiz.

La ex pareja de Jorge Valdivia salió al paso de todos los rumores y especulaciones que surgieron a partir de esa manifestación cariñosa. “Cachen que ayer le puse un corazón, como un like, al auto del Chino Ríos. Porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo. Es morado”, introdujo ella.

“¿Pero qué onda los comentarios? Los cacho porque me etiquetan: ‘¿te estai pelando?’, ‘¿quieres que te saquen a dar una vuelta? Me da risa, tengo que decirlo”, afirmó Aránguiz antes de prender el ventilador.

¿Qué dijo? “Uno, si me quiero pelar, lo hago con quien quiera. Soy una mujer soltera. No es el caso este, le puse un corazón a un auto. Y no necesito que me saquen a dar una vuelta, tengo un auto igual de bacán que el del Chino. Y si quiero, mañana voy y me compro el mismo”, lanzó la diseñadora.

Daniela Aránguiz explica el corazón al auto del Chino Ríos: “No todas las mujeres somos iguales”

Por cierto, el relato que Daniela Aránguiz dejó ver en su Instagram no quedó ahí. “De interesada no tengo nada. No necesito, le duela a quién le duela. Eso”, expresó la hermana de Rigeo antes de manifestar una especie de declaración de principios.

“No todas las mujeres somos iguales”, cerró Aránguiz, que no quiere saber nada con la versión de que le hace los puntos al ex número 1 del ránking ATP, Marcelo Ríos.