Diez días quedan para que el próximo lunes 27 de junio el mundo del tenis reciba un nuevo Grand Slam, y a pesar de que este año no dará puntos para la clasificación ATP varios esperan ansiosos que Wimbledon comience. Torneo donde la gran duda es si Rafael Nadal (4º ATP) podrá participar o no.

El tercer Grand Slam del año se aproxima a pasos agigantados y el legendario tenista español no tiene definido todavía si dirá presente en el césped de Londres, ya que su lesión producto del síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo le sigue trayendo problemas tras Roland Garros.

Rafa se coronó campeón en la arcilla de París y alzó su decimocuarto trofeo del Abierto de Francia, pero él mismo reconoció que lo hizo con el pie afectado prácticamente dormido e incluso volvió de la capital francesa a su casa en Barcelona en muletas, y ahora sacó la voz para referirse al tema.

Ante las dudas de los fanáticos sobre si estará o no, el ganador de 23 Grands Slams sacó la voz para explicar la situación en la que se encuentra y, considerando la mejora que ha tenido, reconoció que "mi intención es jugar Wimbledon".

Sobre esas intenciones, Nadal explicó que "el tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas, y no iría si no tuviera intención de jugar". Y tras eso detalló lo que viene para él pensando en definir su presencia en el torneo inglés.

"Viajaré, jugaré una exhibición en Hurlingham y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible", complementó el manacorí recientemente en conferencia de prensa.

"Llevo tres años sin jugar Wimbledon y me hace ilusión. No sé qué puede pasar dentro de cinco días, soy prudente, pero lo que ha pasado hasta ahora me da esperanzas de que pueda estar presente", continuó.

Con respecto al tratamiento que lleva, el rey de la arcilla explicó que el dolor constante que siente en su pie ha disminuido. "Lo que se hizo en Barcelona, que estuve dos veces, no es una cosa 100% inmediata pero sí se notan inmediatamente cambios".

"De alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar. Se sienten cosas. A veces se me duerme una parte, a veces otra y a veces siento rampas en la planta. Pero en unas semanas todo se reorganiza. Estoy contento. Llevo una semana sin estar cojo", concluyó.