Después de que la mismísima Billie Jean King le entregara su decimocuarta Copa de los Mosqueteros del Abierto de Francia, el legendario tenista español llenó de ilusión a sus seguidores. "No sé que va a pasar en el futuro, pero voy a tratar de continuar batallando muchas veces más", lanzó Rafa.

Rafael Nadal (5º ATP) hizo historia este domingo 5 de junio tras coronarse campeón por decimocuarta vez de Roland Garros venciendo a Casper Ruud (8º ATP) por 6-3, 6-3 y 6-0 con un increíble nivel de tenis, y a pesar de que muchos ponen en duda su continuidad en la actividad él no confirma ni un atisbo de retiro.

Así al menos lo dejó en claro el propio Rafa, quien después de recibir la Copa de los Mosqueteros de manos de la legendaria Billie Jean King tomó el micrófono en el Court Philippe Chatrier para agradecer a su rival, su equipo, familia y aficionados con un esperanzador mensaje de cara a lo que viene.

“Para mí personalmente es muy difícil describir los sentimientos que tengo, es algo que yo nunca pensé seguir siendo competitivo a los 36 años y jugar en la cancha más importante de mi carrera una final más, representa mucho para mí, necesité mucha energía para poder continuar", indicó de entrada.

Tras eso, el tenista que más Grand Slams ha ganado (22) apuntó que "solo quiero agradecer a todo el mundo aquí en París, para mí es increíble jugar aquí ante ustedes, muchísimas gracias”. Para después sorprender.

“No sé que va a pasar en el futuro, pero voy a tratar de continuar batallando muchas veces más”, lanzó Rafa para ganarse la ovación y los aplausos de pie de los miles de fanáticos que llegaron a ver su increíble triunfo ante Ruud.

Tras eso, tuvo palabras para el noruego: "Casper, es un verdadero placer haber jugado contigo la final acá en Roland Garros, eres grande y te quiero felicitar por la gran carrera que estás teniendo, especialmente estas dos semanas que son muy importantes para que des un paso adelante. Estás haciendo un gran trabajo y te deseo lo mejor para el futuro”.

“Quiero agradecer a mi equipo, mi familia y todos quienes han estado acá. Es completamente increíble las cosas que están sucediendo este año, gracias por todo lo que han hecho conmigo todos estos años, no hay duda que sin ustedes no lo hubiese logrado, sobre todo en los momentos más difíciles, a través de las lesiones, si no hubiese tenido su apoyo nada de esto hubiese sido posible, muchas gracias a todos”, complementó.

Para cerrar, el manacorí le agradeció “a todos los que hicieron posible este evento, para mí y para un montón de personas que aman la historia de este deporte este es el mejor torneo del mundo".

"Gracias a todos los que lo hicieron posible. Peloteros, voluntarios, director, toda la organización y toda la gente que trabaja detrás de la escena, para mí es siempre un placer estar acá. Me hace sentir que estoy en casa, y no puedo estar más agradecido de la gente de Roland Garros”, concluyó.