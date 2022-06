Marin Cilic vs Casper Ruud | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING las semifinales de Roland Garros 2022

Marin Cilic (23°) y Casper Ruud (8°) protagonizarán una sorpresiva semifinal de Roland Garros 2022 este viernes. Dos jugadores que no estaban en los favoritos, pero que lograron meterse en estas instancias debido a su buen nivel mostrado en estas dos semanas de tenis.

El croata es el caso más sorpresivo. Pese a que se trata de un ganador de Grand Slam (se coronó campeón en el US Open 2014), Cilic no llegaba a estas alturas en un torneo grande desde 2015, cuando llegó a semifinales en New York. Además, viene de dos grandes triunfos, ante los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

Por el lado del noruego, se trata de un especialista en arcilla, donde ha ganado siete de los ocho títulos que posee. Y si bien era esperable que se instalara en la segunda semana de Paris, pocos hubiesen esperado que llegase a esta semifinal como favorito, en un cuadro donde venían jugadores como Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev.

Ambos jugadores ya se aseguraron un salto importante en el Ranking ATP, en especial Cilic, que está virtualmente instalado en el puesto 17°, aunque de ganar y pasar a la final saltaría al puesto 14°.

Cilic y Ruud se han enfrentado en dos ocasiones, con sendos triunfos para el noruego. La primera vez que lo hicieron fue en el Masters 1000 de Roma 2020, en donde ganó por 6-2 y 7-6, mientras que la segunda fue en el Masters 1000 de Canadá 2021, cuando superó al croata por 6-3, 3-6 y 6-3.

