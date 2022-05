Un duro desafío tendrá Cristian Garín en el Masters 1000 de Roma. Se enfrentará a Marin Cilic, ganador del US Open en el 2014 y a quien nunca ha podido vencer.

Cristian Garín vs Marin Cilic | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los octavos de final del Masters 1000 de Roma

Cristian Garín (45°) está viviendo una buena semana en el Masters 1000 de Roma. El nacional ha sumado dos victorias en el Foro Itálico y este jueves buscará el paso a los cuartos de final cuando se enfrente a Marin Cilic (23°), ex top ten y ganador del US Open en el 2014.

Sin duda se trata de un rival de cuidado para Gago. Se han enfrentado en dos ocasiones, con dos victorias para el croata. Eso sí, será la primera vez que se enfrenten en arcilla, por lejos la superficie favorita del nacional. Las anteriores dos fueron en el cemento del Masters 1000 de Miami y en el pasto del ATP de Queen's.

Por lo mismo, se convierte en un partido mucho más ganable para Garín, ya que el poderoso saque del europeo, de 1,98 de estatura, no hará tanto daño como en los partidos anteriores.

De ganar el partido, Garín subiría un fuerte alza en el Ranking ATP, subiendo aproximadamente al puesto 36 del orbe. Además, de ganar podría toparse con un viejo conocido, Alexander Zverev, numero 3 del mundo, pero a quien Gago tiene una rivalidad que se arrastra de la final junior de Roland Garros 2014, donde levantó el trofeo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Marin Cilic?

Cristian Garín vs Marin Cilic juegan este jueves 12 de mayo, no antes de las 9:00 am de Chile aproximadamente.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garín vs Marin Cilic?

El partido será transmitido por las señales de ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garín vs Marin Cilic?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+ y Tennis TV.