Cristian Garin se instaló en octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer por dos parciales de 6-4 al finlandés Emil Ruusuvuori (61°). El chileno fue contundente e incluso se sobrepuso a una caída que hizo pasar un susto a los asistentes que llegaron hasta el Foro Itálico.

La primera raqueta nacional, que viene de disputar también el Masters 1000 de Madrid, hizo un balance positivo de las dos semanas que lleva en Europa bajo las instrucciones de su técnico, Pepe Vendrell, y confía en que ya se puede olvidar del bajón que sufrió en los meses anteriores.

"Estas dos semanas han sido muy buenas. Desde que partí con Pepe he ido encontrándome de a poco, estuve muchos meses un poco perdido en la manera del enfoque en cuanto al tenis y físicamente no me sentía bien, muchas lesiones", reflexionó Gago con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Pero siento que ya pasó lo peor, que estoy jugando bien de nuevo. Estoy físicamente mucho mejor, con un equipo de trabajo muy sólido. Confío mucho en Pepe, creo que hemos hecho un buen trabajo y hay que darle tiempo al trabajo, creo que estas semanas se han dado buenos resultados, pero todavía hay un poco de inestabilidad, es normal y parte del proceso", comentó.

Gago agregó que el trabajo junto a su nuevo entrenador ha sido íntegro y que también está trabajando en el aspecto mental. "Desde que partí con Pepe he hecho cambio de alimentación, le he dado más importancia al descanso, los entrenamientos son distintos, pero la parte mental depende mucho de mí y estoy trabajando con un especialista, me he esforzado mucho", expresó.

"Pepe es alguien que se involucra mucho y está pendiente de seguir mejorando los detalles. Estoy contento, vamos por buen camino, pero es largo. Siempre me marca que es un proceso y al comienzo de este año estaba muy mal, con mucho dolor en el hombro y no podía jugar, ahora me siento más competitivo y jugando a un nivel bastante mejor que a comienzo de año", finalizó Garin.

Garin espera a su próximo rival en Roma, el que saldrá del duelo entre el croata Marin Cilic (23°) y el británico Cameron Norrie (11°). La primera raqueta nacional registra su mejor participación personal en el torneo que se juega en la capital italiana.