Cristian Garin vs Emil Ruusuvuori | Ver EN VIVO ONLINE y por TV a Gago por el ATP Masters 1000 de Roma

Este martes Cristian Garin (45°) tendrá su esperado encuentro por la ronda de 32 del Masters 1000 de Roma. Su rival será el finlandés Emil Ruusuvuori (61°), quien logró avanzar a esta ronda como Lucky Loser, tras el retiro de una de las joyas del circuito ATP.

Una vez que Garín derrotó por parciales de 6-3 y 6-2 al italiano Francesco Passaro (368°), todos los fanáticos del tenis nacional volcaron sus ojos en este martes, donde Gago debería enfrentarse a una de las revelaciones del 2022, el joven Carlos Alcaraz (6°), reciente campeón de los Masters 1000 de Miami y Madrid, este último eliminando a Nadal, Djokovic y Zverev.

Sin embargo, el tenista español optó por descansar esta semana pensando en Roland Garros, tras una lesión que le ocurrió en el duelo ante su compatriota Rafael Nadal.

Con este panorama el Tanque ahora tendrá un rival más accesible en el papel, el finlandés de 23 años Ruusuvuori, quien logró el cupo a esta ronda como Lucky Loser, tras caer en las clasificatorias ante el argentino Sebastián Báez en tres sets, por 7-6, 4-6 y 5-7.

Este será el primer encuentro oficial entre ambos tenistas, te invitamos a continuación, a conocer cuándo juega Garin por el Masters 1000 de Roma.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Emil Ruusuvuori?

Cristian Garin vs Emil Ruusuvuori juegan este martes 10 de mayo no antes de las 07:35 am horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Emil Ruusuvuori?

El partido será transmitido por las señales de ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Emil Ruusuvuori?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+ y Tennis TV.