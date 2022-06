El polémico Wimbledon 2022, que no entregará puntos para el Ránking ATP, ya se juega y los chilenos Cristian Garin (43º ATP) y Alejandro Tabilo (78º) tuvieron un debut triunfal. Misma situación que vivió Nick Kyrgios (40º), pero su victoria no estuvo libre de polémica con su ya habitual show aparte.

Y es que el controvertido tenista australiano de 27 años tardó 3 horas con 5 minutos para vencer al británico Paul Jubb (219º) por 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3-7) y 7-5, pero la alegría de ganar en su estreno se vio empañada por dos situaciones en particular. Una con el partido recién comenzado y otra al finalizar.

El espigado deportista de 1,93 metros solo alcanzó a jugar 12 minutos ante su rival en la cancha 3 de La Catedral antes de que su personalidad le jugara nuevamente una mala pasada, ya que insultó y trató de "soplona" a una jueza de línea según el reporte desde la prensa europea.

"¿Vino una sola persona hoy a verla hablar?", comenzó preguntando bastante ofuscado Kyrgios para después lanzarse con todo contra la autoridad en cancha, donde no dudó en enrostrarle que los espectadores no venían a ver como ella se luce.

"No. Lo entiendo, pero ¿por qué hace eso? Ni una sola persona en el estadio ha venido a verla hacer nada. Ni una sola persona ¿Saben a qué me refiero? Tú tienes fans, pero ella no tiene ninguno", complementó.

Inmediatamente después, los reclamos siguieron y soltó una dura acusación. "¿Qué he hecho? Venga hombre. Lo sé, ¿pero qué? ¡Ella sólo se acerca a ti egoístamente en medio de un juego porque es una soplona!", disparó el oriundo de Canberra.

Sin embargo, eso no fue todo. Una vez terminado el partido, Kyrgios tuvo otro altercado y volvió a mostrar su fama de chico malo al escupir a un espectador que llegó hasta la cancha 3 para ver su triunfo, aunque después tuvo palabras para referirse a ambas situaciones.

La explicación de Nick Kyrgios

Tras su triunfo en cinco sets ante Paul Jubb, Nick Kyrgios llegó hasta la conferencia de prensa post partido y obviamente le preguntaron por el conflicto que tuvo con la jueza de línea y también por el escupitajo contra el espectador. Y para ambas tuvo su respectiva justificación.

Sobre la jueza, apuntó que "no creo que sea lo ideal, en un deporte que se juega con márgenes tan pequeños, que los jueces de línea sean tan mayores. Los jóvenes tienen mejor vista. Eso no es inapropiado. Cuando te estás jugando cientos o miles de dólares, deberíamos tener personas que puedan ver bien las bolas".

"Digo esto, porque si yo pierdo un partido por un mal canto del juez de línea, a él no le dicen nada, pero a mí o a mi novia, en redes sociales, nos dicen de todo. Incluso mi propia familia. Cuando pasó lo que pasó en Miami, con Bernardes, ¿lidió él con las repercusiones? No, avanzó como si nada. Lo que la gente no entiende es que luego soy yo quien tiene que lidiar con todo el hate de las redes sociales. Y eso me frustra", complementó.

Tras eso, le preguntaron si efectivamente escupió a un fan que veía el partido, y no dudó. "Sí, hacia uno de los que me estaban faltando al respeto. Este tipo de gente solo viene al partido para hacer eso, no para apoyar a nadie", lanzó.

Sobre lo que le dijeron, Kyrgios explicó que fue una "simple falta de respeto. Desde el público, alguien me gritó que yo era una mier... ¿Es esto normal? No entiendo que ocurra una y otra vez. Esto no tiene nada que ver con Wimbledon. Es una generación de personas, como en redes sociales, que se creen con el derecho de responderte con esa negatividad todo el rato. Y yo no puedo decir ni hacer nada, porque me metería en problemas".

"No sé por qué esto es algo que la gente hace solo con los deportistas. Quiero decir, nadie va a un supermercado y se acerca a alguien que está haciendo su trabajo y empieza a faltarle al respeto. Esto es algo que cada vez ocurre más en el deporte. No pienso que esté bien", concluyó.