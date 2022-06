Tras ganar en su debut en el tercer Grand Slam del año, Gago alzó la voz y reclamó con todo por la polémica decisión de la ATP de que este no de puntos. Además, la primera raqueta de Chile apuntó que "todavía no he escuchado a un jugador que me haya dicho que apoya la decisión".

Cristian Garin (43º ATP) tuvo un debut de ensueño en Wimbledon. El chileno evitó enfrentar a Matteo Berrettini (11º), después de que este diera positivo a coronavirus, y tuvo que chocar con el sueco de ascendencia etíope Elias Ymer (137º) en primera ronda. Instancia donde a pesar de salir victorioso, quedó molesto con la ATP.

Tras 2 horas y 8 minutos, la primera raqueta de Chile derrotó a su rival con un contundente 6-3, 7-5 y 6-4 y dejó en el pasado los malos estrenos que ha tenido en la gira de pasto para avanzar a segunda ronda. Eso sí, saliendo del partido envió un mensaje sin pelos en la lengua.

Después de ganar, Gago volvió a criticar la polémica decisión de la ATP de que el tercer Grand Slam del año no sume unidades para el escalafón mundial tras la exclusión de tenistas rusos y bielorrusos, y el chileno dejó en claro que "me perjudica mucho que no se dé puntos".

"Las semanas que vienen son los cierres de Montreal y Cinciniatti, voy a estar fuera y no voy a tener la posibilidad ni de defender mis puntos. Desde el primer momento dije que era una decisión muy rara de la ATP y no sé por qué", lanzó.

Tras eso, el Tanque disparó que "todavía no he escuchado a un jugador que me haya dicho que apoya la decisión. Sin embargo en el 'Players Council" hay jugadores que apoyaron la decisión de la ATP, son jugadores que ni siquiera prepararon el torneo ni lo jugaron".

Con respecto a su cambio de rival a último minuto, Garin destacó que "fue una sorpresa porque lo supe a las 11:30 de la mañana y mi partido era a la una, así que fue un cambio drástico. Fue un partido difícil porque pasar de jugar en la cancha uno contra Berrettini a Ymer, que no lo conocía mucho. Es un gran cambio, así que contento de la forma que lo llevé".

"Yo estaba escuchando mi música, llega Pepe mi entrenador y me dice: 'Se bajó Berrettini'. Fue muy raro porque era un gran favorito al torneo. No me lo esperaba para nada porque lo había visto entrenar hace dos días. Sinceramente, me puse un poco nervioso porque no conocía bien a mi rival, no sabía a qué hora jugaba. La gente se me acercaba y me decía "felicitaciones...". ¿Cómo felicitaciones? ¡Tengo que jugar un partido!", añadió.

Ahora, Cristian Garin se prepara para enfrentar al francés Hugo Grenier, otro lucky loser del torneo inglés, sobre quien señaló que no lo conoce y tiene pocas referencias de su juego. El duelo entre ambos está pactado para este jueves 30 de junio en horario por definir.