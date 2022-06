Cristian Garin vs Matteo Berretini | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a Gago por la primera ronda de Wimbledon 2022

Cristian Garín (43°) y el italiano Matteo Berrettini (11°) harán su estreno este martes en la cancha 1 de Wimbledon por la primera ronda del Grand Slam londinense.

Partidazo donde la primera raqueta nacional buscará ir contra todos los pronósticos y vencer a un Berrettini que está aportas de ser "Top Ten". Gago viene de semanas duras en el circuito, cayendo en primera ronda del Halle Open y en Eastbourne, sin embargo, espera volver a su nivel y avanzar de ronda en el torneo inglés, al menos hasta donde llegó en la edición 2021, donde fue eliminado en cuarta ronda a manos de Novak Djokovic en tres sets, por parciales de 6-2, 6-4 y 6-2.

Las esperanzas nacionales están en que su último buen torneo fue otro de esta magnitud, Roland Garros en el mes de mayo, donde avanzó a la tercera ronda, para posteriormente caer frente a un hoy ausente, el ruso Andrey Rublev (8°) en cuatro sets.

El historial entre Garin y Berrettini indica que se han enfrentado en tres oportunidades, con un saldo favorable para el italiano de 2-1, siendo el último enfrentamiento en el ATP Masters 1000 de Madrid del 2021, donde en cuartos de final el nacido en Roma derrotó al nacional por 5-7, 6-3 y 6-0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Cristian Garin vs Matteo Berretini juegan este martes 28 de junio no antes de las 8:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Matteo Berretini?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.