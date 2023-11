JoséPablo Monreal tenía la clave para que Unión San Felipe remontara la ida de la Liguilla de Ascenso frente a Santiago Wanderers. El segundo artillero del cuadro aconcagüino comenzó como suplente, pero en el descanso el DT lo requirió en la cancha.

Picotón ingresó en reemplazo del argentino Franco Sosa, quien exigió en dos ocasiones al portero wanderino Eduardo Miranda. Y prácticamente de inmediato, el portentoso atacante de 27 años se hizo presente en el marcador, quizá para recordar la mala sensación que le motivó no ser considerado en la oncena.

Así lo dejó claro el mismo ariete del cuadro sanfelipeño, quien fue premiado como Jugador Experto Easy por los participantes de la transmisión de TNT Sports. Y en una conversación con la periodista Francisca Vargas, Monreal dejó clarísimas sus sensaciones.

En primera instancia detalló las indicaciones de Rivero, quien volverá a dirigir a Deportes Limache cuando concluya la postemporada de la Primera B. “Que buscara la pelota en el área y el juego aéreo, que es lo mío. Y así lo hice. Entré con rabia por estar fuera, creo que estaba inmerecidamente afuera”, fue la primera parte del mensaje.

“Pero mostré en cancha que creo que soy el que tiene que estar. Feliz por haber ayudado al equipo a ganar el primer tiempo de esta llave”, aseguró el espigado atacante surgido de las divisiones inferiores de Universidad Católica.

Monreal tras brillar en triunfo de San Felipe a Wanderers: “No sé por qué estuve afuera, pero me quedé callado”

JoséPablo Monreal fue sincero. Siente que él debe ser el centrodelantero de Unión San Felipe en la revancha ante Santiago Wanderers. “Creo que sí. Lo he demostrado todo el año, no sé por qué me tocó estar fuera. Me quedé callado e hice en la cancha lo que quería decir”, apuntó.

Otro mensaje con claro destinatario: el director técnico que tomó las riendas del cuadro aconcagüino para la postemporada. De todas maneras, Picotón también marcó algunos atributos del equipo que lo invitan a soñar con el ascenso a la élite chilena.

“La actitud y las ganas. En eso mejoramos mucho. El último partido con Puerto Montt dije que nos faltaba eso: llegamos a estar punteros en un momento y después empezamos a perder por falta de actitud más que nada. Hoy la tuvimos. Feliz por eso”, aseguró el ex delantero del Seinäjoki de Finlandia.

Monreal no se quedó con eso. “Tuvimos tres semanas para poder trabajar. Nos adaptamos rápido. Es un grupo extraordinario, con voluntad de pelear, luchar. Hay muy buenos jugadores, por eso salió tan fácil”, comentó respecto a la adaptación a la idea de Rivero.

¿Cuántos goles ha marcado JoséPablo Monreal en la Primera B 2023?

JoséPablo Monreal registra 10 goles en Unión San Felipe durante el Campeonato Ascenso 2023. Es el segundo artillero del equipo, por detrás de Mario Briceño que suma 14 conquistas.

¿Cuándo se juega la revancha entre San Felipe y Wanderers?

La vuelta de la llave entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe se disputará el miércoles 15 de noviembre en el estadio Elías Figueroa Brander a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

