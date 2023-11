Miguel Riffo no pudo evitar el descenso de Curicó Unido. Aunque llegó al club como jefe de las juveniles, tuvo que asumir como DT interino luego de la salida de Juan José Ribera. El Coto había ocupado el lugar de Damián Muñoz, pero nunca pudo encadenar buenos resultados.

Por eso mismo, tras una contundente derrota sufrida ante Ñublense, Ribera le puso fin a su corto ciclo en el estadio La Granja. Como una medida desesperada, Riffo tomó la conducción del plantel profesional. Pero sólo alcanzó a dirigir cuatro partidos antes de consumado el retorno a la Primera B.

El ex defensor de Colo Colo consiguió dos empates y un par de derrotas. Fue esa postrera caída ante Magallanes la que ratificó la pérdida de la categoría de los albirrojos. “En esta situación tan difícil para nuestro club, lo primero que pienso es levantarme mañana y seguir trabajando a full como siempre”, dijo el entrenador.

“Me siento fuerte, estoy con ganas de entregarle lo mejor a la institución. Esa decisión se tiene que tomar a nivel de club, presidente y directorio”, aseguró el ex DT de Unión La Calera y de Deportes Iquique. Consciente de que no es una decisión suya, Riffo de todas maneras dejó un recado a la plana mayor albirroja.

Añadió que “primero tengo que agradecer y segundo, también transmitir que para estar en esta situación y vivirlas hay que tener valor. Estamos con la frente en alto, estamos con ganas de hacer crecer a la institución“. Es decir, espera que se considere su valentía para asumir en tan complicado momento.

Miguel Riffo pretende continuar en Curicó Unido: valora el fútbol formativo Tortero

Miguel Riffo aún tiene dos partidos por jugar como DT de Curicó Unido. Pero su mensaje apunta a mantenerse en el cargo durante 2024 con el equipo en la disputa del Campeonato Ascenso. “El descenso es un golpe fuerte que lo recibimos todos. Pero tenemos que considerar que tenemos muchos jugadores con tremendo potencial en el fútbol formativo”, manifestó.

“Todos los equipos compiten y van mejorando en distintas áreas. Así va compitiendo uno. Hay que hacer un análisis de cuántas cosas hay que cambiar, mejorar, cuáles herramientas se necesitan para fortalecer el fútbol formativo y que tiene que estar involucrado con el plantel profesional”, sentenció Riffo.

Eso sí, la realidad del fútbol joven de Curicó Unido no es muy halagüeña: descendió de categoría en la Proyección, Sub 17, Sub 16 y Sub 15. “Hay que dar vuelta la página rápido, hacer un mea culpa. Para rescatar este año no hay mucho”, aseveró Carlos Bechtholdt, el gerente deportivo de la institución.

¿Qué partidos le quedan a Curicó Unido antes de bajar a la Primera B?

Curicó Unido tiene dos partidos por jugar en el Campeonato Nacional 2023: será visitante frente a Palestino y en la fecha final recibirá a Colo Colo en el estadio La Granja.

¿En qué lugar marcha Curicó Unido en la tabla de posiciones?

Luego de la derrota frente a Magallanes, Curicó Unido quedó con el destino decidido para 2024: jugará el Campeonato Ascenso del fútbol chileno.

