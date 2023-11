Cristián Zavala atraviesa un momento amargo en su carrera. Luego de salir campeón con Colo Colo el 2022, prefirió emigrar a Curicó Unido para tener más oportunidades, apuesta que no terminó de la mejor manera luego del descenso del elenco del Maule.

Una situación difícil para el jugador que esperaba brillar esta temporada. A pesar de eso, expresó en redes sociales que no se va a echar a morir y seguirá luchando para tener éxito en su carrera.

“Siempre tendré la valentía de salir adelante, de luchar por esto que amo. Da igual donde sea, siempre me doy por completo por esto que tanto me costó”, fue lo primero que expresó el ex Melipilla.

Luego Zavala manifestó que “¿Es difícil? Claro que sí, tengo la tranquilidad que siempre entregué todo, solo queda sacudirse y seguir”.

Agradecimiento a la hinchada curicana

A pesar del horrible momento deportivo de la institución, los hinchas curicanos cantaron y alentaron a los jugadores luego de que se consumara el descenso tras la derrota ante Magallanes.

Eso lo sintió el delantero, quien manifestó que agradece “a los que me escribieron, a mi familia y a los hinchas que me dieron el apoyo en este momento”.

Luego indicó que que lo único que le queda por delante es seguir mostrando sacrificio. “Trabajo trabajo y trabajo, siempre alguien te está mirando. Gracias a Dios siempre”, cerró.

El futuro de Zavala en Colo Colo

Cristián Zavala dejó Colo Colo esta temporada para jugar a préstamo en Curicó Unido. Por eso el próximo año debe presentarse nuevamente en el Monumental, donde habrá que ver si el club lo tiene en sus planes o busca un nuevo club en su carrera.

En el elenco tortero, esta temporada jugó 25 partidos en el Campeonato Nacional, siendo titular en 19 de ellos. Marcó un gol ante Magallanes, en la primera rueda. También fue titular en los dos partidos de Copa Libertadores ante Cerro Porteño.