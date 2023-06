Pablo Magnin ya está en Talcahuano. El doble goleador de la Primera Nacional de Argentina fue confirmado como refuerzo de Huachipato. Llega tras haber rescindido su contrato con el Melgar de Perú, donde anotó tres goles al cabo del primer semestre de este año.

El atacante de 33 años usará el cupo que la institución liberó con el traspaso de Mateo Acosta a San Martín de Tucumán. Y ya está a disposición del DT de los acereros, Gustavo Álvarez, quien en los últimos días quedó en el ojo del huracán: recibió una dura respuesta de la Roja por su reclamo ante la lesión de Javier Altamirano.

Pero esa es harina de otro costal y Magnin ya vislumbra el desafío con la escuadra de la usina. De hecho, dejó sus primeras palabras como jugador del sublíder que tiene el Campeonato Nacional 2023, aunque con la misma cantidad de puntos que Cobresal.

“Espero que tengamos un lindo semestre”: Pablo Magnin, el goleador de la Primera Nacional que llega a Huachipato

“Hola, gente. Mi nombre es Pablo Magnin, soy un delantero argentino. Y estoy llegando a Huachipato. Espero que tengamos un lindo semestre. Les mando saludos a todos”, fueron las primeras palabras que el nuevo centrodelantero de los siderúrgicos tuvo para los hinchas. Pero no las únicas.

También dejó claro parte de sus objetivos. “Las expectativas siempre son altas, pero alcanzables. Vengo a un gran club. Me han hablado maravillas del club y del grupo. Espero que todo pueda andar bien, que se pueda ganar partidos y el equipo mantenga el nivel que viene teniendo este año. No es para nada sencillo, pero es un desafío hermoso que me gusta afrontar”, expresó el ariete, quien en 2015 jugó para San Luis de Quillota y anotó un tanto. Pero tras eso fue doble goleador en la Primera Nacional trasandina.

Pablo Magnin, flamante “9” acerero: “Amo jugar a la pelota y estar dentro del área”

Respecto del aporte que tendrá para Huachipato, Pablo Magnin abordó el aspecto deportivo, pero también el extrafutbolístico. “Amo jugar a la pelota y estar dentro del área, creo que es mi lugar en cuanto a lo profesional en este mundo”, dijo en cuanto a lo netamente referido al rendimiento, donde tiene números prometedores: fue doble goleador de la Primera Nacional trasandina en 2020 y 2021, con Sarmiento y Tigre, respectivamente.

“La trayectoria y la edad me hace ver las cosas de otra manera. Tener influencia sobre el grupo es algo me hace sentir cómodo. Puedo aportar muchísimo desde fuera de lo deportivo. Me gusta el desafío”, expresó Magnin, quien también pasó por Instituto de Córdoba, San Martín de San Juan, Temperley y Sarmiento de Junín en Argentina.