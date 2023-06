El mercado de pases del torneo nacional 2023 ya está activo y, ad portas de comenzar la segunda rueda, son varios los clubes que han visto movimientos en sus planteles. Uno que verá partir a uno de sus jugadores importantes es Huachipato.

Mateo Acosta, delantero trasandino que llegó a principios de este año proveniente de Brown de Adrogué, se va de Chile. El ‘9’ alcanzó a jugar apenas 11 partidos con la camiseta siderúrgica y marcó tres goles. ¿Su futuro? En la Primera Nacional de Argentina.

Según el diario La Gaceta, San Martín de Tucumán será el destino de Acosta. El jugador de 30 años ya rescindió contrato con Huachipato, durante los últimos días, y se va en calidad de jugador libre, por lo que no le llegará dinero al elenco de la usina por su traspaso.

De momento, el cuadro argentino no ha confirmado su fichaje, pero se espera que lo realice durante los próximos días. Acosta viajará a Argentina listo para firmar con San Martín, en una división que le acomoda bastante; su carrera completa, prácticamente, ha transcurrido en ella.

Sin embargo, su salida de Huachipato enciende las alarmas también en el Campeonato Femenino. La novia de Acosta es Camila Gómez Ares, mediocampista que actualmente milita en Universidad de Concepción. Es la tercera goleadora del torneo con 13 goles.

Camu no jugará la fecha 13 con la UdeC, puesto que se encuentra con la selección trasandina en la previa del Mundial Femenino 2023. La idea de la delantera es entrar a la lista definitiva de 23 jugadoras; no obstante, no se descarta que también deje el país en las próximas semanas.