El mercado de pases de Universidad de Chile todavía no registra movimientos, pero aún así, está el recuerdo de jugadores que han sonado en el pasado, pero por diversos motivos finalmente no llegaron. Uno de ellos es Gabriel Castellón, quien hoy realiza una gran campaña junto a Huachipato.

El meta ha tenido una regular carrera en el fútbol chileno, donde comenzó en Santiago Wanderers. Un préstamo en Colchagua en 2012 y Huachipato desde el 2019, son las camisetas que ha vestido el arquero. Sin embargo, según él confesó, se pudo haber sumado la del Romántico Viajero. El meta conversó con Dsports sobre los procesos que le ha tocado vivir en su carrera.

“He madurado mucho. Me ha tocado madurar a base de pelear en partes difíciles de la tabla de posiciones, pero también gracias a la experiencia con los compañeros que he tenido, quienes me han aconsejado. Eso se ve reflejado en poder estar más maduro“, confesó Catellón, quien hoy tiene 29 años.

El salto a un “grande”

El arquero ha tenido buenas campañas bajo los tres palos de los Acereros, equipo con el que lidera el Campeonato Nacional. A pesar de eso, no ha podido dar el salto a uno de los clubes denominados “grandes”, aunque asegura que esto no le quita el sueño: “Si se da la oportunidad de poder estar en un mejor equipo, bienvenido sea. Y si no, tratar de seguir haciéndolo bien en Huachipato”.

En ese contexto, Gabriel Castellón recordó la vez que pudo haber arribado a Universidad de Chile, opción que finalmente no se concretó. “Es verdad que estuve en carpeta o muy cerca de fichar en la U. Esperaba que eso prosperara, pero finalmente las cosas no se dieron“, lamentó el arquero.

De todas maneras, el guardapalos es optimista con lo que viene, sobre todo si se la opción de regresar a La Roja. En el 2021 estuvo en la Copa América de Brasil. “Obviamente la ilusión siempre está de poder ir a la selección chilena. He tenido seis meses muy buenos, personalmente y grupalmente lo hemos hecho bien, se ve reflejado en que tres compañeros de Huachipato fueron nominados”, sacó pecho por sus compañeros.

Gabriel Castellón suma 14 partidos en la temporada con Huachipato. En 2016 fue convocado por primera vez a la Selección de Chile por Juan Antonio Pizzi, siendo parte de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y a Qatar 2022. En su palmarés registra la Copa Chile de 2017 ganada con Santiago Wanderers.