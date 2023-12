Iván Zamorano compartió el ataque del equipo Samba con Ronaldinho y fue rival de Javier Zanetti, quien formó parte del Tango. El Partido de Leyendas de la Conmebol que marcó la antesala del sorteo de la Copa América se disputó en Miami y tuvo tres chilenos.

Además del otrora Pichichi de La Liga con el Real Madrid, participó Jorge Valdivia y también Marcelo Salas. Pero fue Bam Bam quien acompañó a Dinho en la celebración de uno de los penales que se anotaron en el encuentro. Corrían 39′ cuando el uruguayo Diego Godín le cometió un foul al crack brasileño.

Ronaldinho engañó completamente a Justo Villar y anotó el 1-0. En la celebración de la conquista, apareció Zamorano y se animó a unos pasos de samba con quien fuera un talento imborrable para el Barcelona de España.

En el entretiempo del partido, Zamorano conversó con Juan José Buscalia, periodista enviado por DSports a cubrir el evento. “Lo más lindo de todo es que nos podemos reencontrar en una cancha de fútbol. Divertirnos, compartir”,fue la primera respuesta del indeleble Bam Bam.

“Nadie quiere perder, pero el problema es que la cabeza está al 200 por ciento y el cuerpo, al 30”, bromeó el ex atacante del Inter de Milán en Italia, el Sevilla de España y el América de México. También hubo espacio para las bromas por la ola de penales que definieron el 2-1 del equipo Tango sobre Samba.

Sobre eso, dijo que “el penal fue clarísimo. Casi le rompen la pata (sic) a Ronaldinho, no puede ser. Y, a veces el VAR es un poco lento”, aseguró también Iván Zamorano. Por cierto, cuando le hicieron escoger al invitado que en mejor condición se mantiene de todos los que hubo, no dudó.

Iván Zamorano baila con Ronaldinho y bromea con Javier Zanetti: “Come sano, se acuesta a…”

Iván Zamorano compartió un baile con Ronaldinho y le dedicó un elogio a su amigo Javier Zanetti. “Es una muy linda fiesta. Que la gente lo disfrute. Poder reencontrarse con viejos compañeros en la cancha es lo máximo que nos puede pasar”, apuntó el chileno.

“El Pupi Zanetti, ¿no lo viste?”, respondió el ariete formado en Cobresal. “Come sano, se acuesta a las 10 de la noche, una cada tres meses. Yo no cumplo ninguna. Como asado toda la semana con mi señora argentina, no me cuido, no entreno nunca y todos los días, jajaja… Un abrazo para Argentina”, dijo Zamorano sin completar la idea.

Recibió elogios del comentarista de DSports, Fabián Godoy. “Bam Bam es un fenómeno. Además de haber sido un crack como delantero es una persona encantadora”, manifestó el analista, quien en sus redes sociales ha mostrado en más de una ocasión apoyo a Unión San Felipe.

¿Cómo fueron las declaraciones de Iván Zamorano en el Partido de Leyendas?

Así fue la entrevista que concedió Iván Zamorano en el descanso del Partido de Leyendas de la Conmebol.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!