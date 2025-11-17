Pocos personajes del deporte tuvieron éxito en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, celebradas este domingo 16 de noviembre en Chile. Harold Mayne-Nicholls sufrió una dura derrota en la carrera a La Moneda y otras figuras no consiguieron llegar al Congreso Nacional.

Mientras el aspirante a presidente obtuvo apenas un 1,26% de los votos, un resultado que catalogó como “una derrota increíble”, en la carrera parlamentaria se cayeron el exentrenador Jorge Garcés, los exfutbolistas Rubén Martínez y Ivan Mac-Niven, y hasta el hijo de Eduardo Bonvallet.

Pero hubo dos personajes que celebraron. Además del triunfo del exárbitro Carlos Chandía en el Distrito 19, el exbasquetbolista Patricio Briones fue electo diputado por el Distrito 20.

El excapitán de selección chilena de basquetbol fue el gran ganador de la lista del Partido de la Gente en la Región del Biobío. Patricio Briones fue el único elegido de su lista con un total de 18.160 votos (3,09%), y acompañará a Francesca Muñoz (PSC), Antonio Rivas (PS), Álvaro Ortiz (DC), Sergio Bobadilla (UDI), Marlene Pérez (UDI), Roberto Arroyo (PSC) y Paz Charpentier (REP) como representante del Distrito 20 en el Congreso Nacional.

Patricio Briones, leyenda chilena del básquet, triunfa en las Elecciones 2025

Esta será la primera experiencia de Patricio Briones en la política. Durante su campaña, el exbasquetbolista destacó que su candidatura respondía “a un ánimo de darle un refresco, una rotación, pero principalmente una barrida a esta ola de situaciones en que quienes se encargan de ser servidores públicos se han servido mucho, y eso afecta la percepción de todos los ciudadanos acerca del verdadero fin que tienen que tener este tipo de personas”.

El exseleccionado nacional y quien hizo una carrera con pasos por Argentina, Uruguay, Colombia y México, se retiró en 2018 de la actividad profesional. Obtuvo nueve trofeos durante su exitosa carrera.

Publicidad