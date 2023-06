La polémica está completamente desatada entre Daniella Chávez y Marcelo Chino Ríos. Lo que comenzó con la filtración de un audio del extenista, ahora sigue sumando capítulos que dan que hablar en las redes sociales.

La historia partió el día lunes, cuando Daniella Chávez denunció que el ex N°1 del mundo le habría pedido una noche a solas, en cualquier parte del mundo, a cambio de una entrevista. Esta situación habría ocurrido ya que la modelo le solicitó si podía hablar con el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde ella trabajaba hasta hace unas semanas.

“Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas“, escribió Chávez en Twitter, adjuntando el audio de Ríos.

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a (Mauricio) Israel y a todos los hueones, porque tengo tanta hueá de todos estos saco hueas…Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame”, dice Marcelo Ríos en el audio filtrado.

A través de la periodista Cecilia Gutiérrez, Chino Ríos reconoció que era su voz y que el audio es real, pero descartó haberle ofrecido dinero o tratado de prostituta a la modelo de Onlyfans. Incluso, aseguró que esta conversación se dio cuando estaba separado de su actual esposa, Paula Pavic, con quien anunció que se habían reconciliado hace solo unos días.

Nuevo audio

Tras la defensa del extenista, Daniella Chávez nuevamente volvió al ataque. Esta vez con un nuevo audio y aclarando cómo se dieron los mensajes. De acuerdo a la influencer, los mensajes serían del sábado recién pasado y no de cuando el Ríos estaba separado de su Pavic. Además, en el nuevo registro filtrado el Chino le confesaría su amor.

“La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hueás como son. Aparte que enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar”, se le escucha decir a Marcelo Ríos.

“Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Ja, ja, ja no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes“, escribió en Twitter Daniella Chávez. Habrá que ver cómo sigue esta historia, donde cada día sigue sumando capítulos.