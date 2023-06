Una caliente polémica es la que ha llevado adelante la modelo Daniella Chávez, luego de denunciar por sus redes sociales una propuesta indecente de Marcelo Ríos.

Según sus redes sociales, el ex número uno del mundo quería cambiar una entrevista a cambio de una cita, “en cualquier parte del mundo”, según un audio filtrado por sus plataformas digitales.

El Chino responde

Luego que el tema reventó las redes, fue el momento en que Marcelo Ríos salió a contar su versión de los hechos, con la periodista Cecilia Gutiérrez, en el programa “Zona de Estrellas”, en el canal Zona Latina.

“Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real. Sin embargo, dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”, comentó la periodista.

“Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti'”, detalló.

Gutiérrez detalla que en la conversación el ex tenista aclaró en todo momento que está en proceso de recuperar su matrimonio, por lo que esto sólo lo perjudica.

“Lo que dice Marcelo Ríos es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic. Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que esta es una funa por querer hacerle daño, y que no tiene otro fin”, precisó.

Dos más…

Daniella Chávez nuevamente salió al ataque de Marcelo Ríos, donde asegura que el llamado fue hace muy poco, desmintiendo la versión del ex tenista.

“Chino Ríos se defiende diciendo que subí el audio porque le quiero hacer daño jajá ahora que estaba volviendo (cosa que yo no sabía ). ¡Pero si el viernes estaba a los besos con su esposa y el audio me lo envió el sábado, un día después! ¡El que le hace daño a su familia es el!”, profundizó.