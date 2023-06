Una polémica apunta al tenista ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, luego de que la modelo Daniela Chávez lo acusara gravemente por sus redes sociales, por una presunta propuesta indecente.

Toda suma fuerza en las redes sociales de la modelo de Onlyfans, quien filtró la conversación por sus plataformas digitales, donde asegura que le ofreció una entrevista a cambio, según sus palabras, de un favor sexual.

Polémica

Fue, especialmente, en Twitter, donde Chávez comenzó contando el problema con Ríos, donde denunció al ex tenista por la propuesta por internet.

“¡Me trata de Prostituta! ¡El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo el me da una entrevista! ¡Jaja Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, escribió la modelo.

Una situación que fue creciendo, donde luego compartió el audio en su plataforma Tiktok, dejando en evidencia que Ríos le había mandado el mensaje subido de tono.

Esto hizo explotar las redes sociales, apuntando a Marcelo Ríos, donde todavía no se ha referido a la situción.

Filtración

Tras subir el video con el audio a TikTok, Chávez volvió a escribir en Twitter, donde dio sus razones para filtrar la conversación privada en internet.

“¡No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino, no soy Prostituta y me va muy bien en la vida. ¡No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero!”, comenzó explicando.

“Trabajo con mi imagen, Fui Playboy, hago Onlyfans y soy la mejor. ¡Pero no le da derecho a tipos como estos a pensar que pueden tenerte por su dinero jajaja! Como este son varios que me ofrecen toda la riqueza del mundo por una noche, ¡pero yo prefiero ganarme mi dinero y ser feliz!”, explicó.

¿Qué dice el audio?

El video que todavía esta en redes, se escucha la voz, supuestamente, de Marcelo Ríos, haciendo la propuesta indecente.

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel a todos los hueones, porque tengo tanta hueá de todos estos saco hueas…Pero tu me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solo… ¿Te tinca o no? Cuéntame”, propuso.