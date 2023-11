Ecuador cuenta las horas para recibir a Chile, aunque con la graciosa novedad del bautizo de Javier Burrai, arquero nacionalizado que se suma a Hernán Galíndez como los argentinos convocados a la selección. El portero milita en Barcelona de Guayaquil y fue citado por el DT español Félix Sánchez.

Para esta doble fecha de las Eliminatorias 2026, La Tri cumplió con una tradición para los nuevos citados al equipo nacional ecuatoriano. Una que también han vivido los que se estrenan en una convocatoria de la Roja, como le ocurrió a Ben Brereton en la Copa América 2021.

El golero de 33 años tuvo que salir al improvisado escenario para mostrar sus dotes con el baile. Antes de eso, el ex guardameta del Macará hizo una breve presentación. “Soy Javier Burrai: quiero agradecerle a todos los chicos por cómo me recibieron y cómo me hicieron sentir”, dijo el nacido en San Nicolás de los Arroyos, Argentina.

Sus palabras motivaron algunas burlas y varias carcajadas, entre ellas las del entrenador español Félix Sánchez. “El bautizo de San Burrai”, fue el mensaje que dejó la cuenta de Twitter de @LaTri. Allí se viralizó el ameno momento que se vivió en la concentración.

Ecuador celebra el baile de Burrai, otra competencia de Galindez

Ecuador gozó con el bautizo de Javier Burrai, uno de los porteros que compite con Hernán Galindez por la titularidad indiscutida. Fue tal el desempeño del trasandino nacionalizado que el arquero que apunta a jugar ante Chile le dedicó unas felicitaciones.

La referencia es para Alexander Domínguez, guardavalla de Liga de Quito, quien con una evidente sonrisa en su rostro felicitó a Burrai por la performance. Una palmada en la espalda fue la señal para que su colega fuera a saludar a todos los presentes.

Así las cosas, Burrai está oficialmente integrado al vestuario de Ecuador, que no podrá contar con varias figuras frente a Chile: además de las suspensiones de Piero Hincapié y John Cifuentes, deberá afrontar el duelo sin el lesionado lateral izquierdo Pervis Estupiñán.

¿Cómo fue el baile de Javier Burrai en la concentración?

Así fue el momento del bautizo de Burrai en la selección de Ecuador.

¿Cuántos partidos ha jugado Javier Burrai en 2023?

Javier Burrai ha disputado 26 partidos para el Barcelona de Ecuador en la campaña 2023, según datos provistos por Transfermarkt: tres por la Copa Libertadores, dos por la Copa Sudamericana y 21 por la primera división de Ecuador. Recibió 31 goles y entregó la valla invicta en ocho ocasiones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!