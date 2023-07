El equipo mundialista de Ecuador en Qatar 2022 contó en el plantel con Alexander Domínguez, experimentado portero de 36 años que milita en LDU de Quito. Eso sí, el director técnico de La Tri, Gustavo Alfaro, apostó por un ex golero de la U para afrontar el Grupo A del certamen.

A varios meses de esa experiencia, el espigado arquero repasó esos días. Según sus palabras, para él y su entorno más cercano fueron súper difíciles. “Cuando me di cuenta que no iba a jugar el Mundial le dolió más a mi familia. A mi esposa, mi mamá, mis hermanos, a mi suegra. Les dolió mucho, la verdad es que les dolió mucho”, expresó Dida en una conversación con Primicias.

Su recuerdo tiene que ver con que el entrenador decidió que fuera Hernán Galíndez el guardavalla del elenco ecuatoriano. “Yo estaba un poco más tranquilo. Gracias a dios no fue que no jugué porque lo estaba haciendo mal. No, no fue por eso. Fue una decisión del entrenador y uno tiene que acatarlas”, afirmó el ex Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe de Argentina.

Alexander Domínguez tuvo más palabras en esta entrevista. “A veces te ponen, no te ponen. Jugué casi toda la eliminatoria. Llegué allá y no jugué”, recordó el golero. Razón no le faltaba: jugó 10 de los 18 partidos de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Se acordó de una situación parecida que vivió un compañero suyo. “Lo mismo Ángel Mena. Jugó toda la Clasificatoria. Y fuimos piezas fundamentales. Llegamos allá a lo más lindo y no nos tocó jugar”, cerró Alexander Domínguez. Una herida que para su círculo más íntimo ha sido muy difícil de cerrar.