Hernán Galíndez pega el salto del infierno al cielo y se emociona: "Me cuesta creerlo"

Ecuador hizo historia este domingo 20 de noviembre. Tras vencer 2-0 a Qatar en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2022, la Tricolor se elevó hasta el cielo y marcó un tremendo registro ya que nunca la selección organizadora había perdido en aquel compromiso. Un encuentro especial para Hernán Galíndez, que de seguro recordó el infierno azul que vivió hace un tiempo.

Apenas un semestre alcanzó a estar el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano en Universidad de Chile, y una tremenda polémica marcó su salida del club para regresar a su país a defender la camiseta de Aucas y seguir siendo una opción para el arco de la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar 2022. Y lo logró.

"Era imposible imaginarme en un Mundial"

Galíndez no solo entró en la nómina de 26 jugadores de Ecuador, la que no incluye a Byron Castillo, sino que se metió como titular para jugar en el estreno ante los cataríes. Y no conforme con eso, también se lució con varias tapadas en las pocas llegadas que tuvo el rival.

Con dos goles de Enner Valencia, uno de penal en el 16' y otro en el 31', Ecuador ganó y rompió el hito que apuntaba que la selección organizadora jamás había perdido en el partido inaugural. Histórico.Por eso, Galíndez se emociona al recordar el camino transitado hasta ser una de las figuras de tu equipo en el estreno de la Copa del Mundo.

"Todavía me cuesta creerlo. Cuando me enteré que iba a jugar fue una alegría muy grande. Hace dos años atrás, para mí era imposible imaginarme en un Mundial. La verdad es que es un sueño cumplido. Agradezco infinitamente al cuerpo técnico, a la dirigencia y a la gente, al país. Ecuador es mi país y los defenderé con todo lo que tenga", lanzó post victoria.

Para ir cerrando, detalla que "prácticamente Qatar no tuvo llegadas. Se manejó todo el partido, hicimos dos goles y desde lo táctico se hizo un trabajo muy bueno. Sabíamos que veníamos con algo de desventaja, ellos venían trabajando de hace mucho tiempo juntos, nosotros tuvimos muy pocos días de trabajo. Pero nos enfocamos en el trabajo nuestro y creo que salió un partido casi perfecto".

"Todavía faltan dos partidos más, pero sin duda que arrancar así contra el anfitrión es importante. En cinco días más tenemos un duelo muy difícil y ahora hay que descansar y prepararse bien", finalizó.