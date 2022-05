Alexander Domínguez desmintió haber reconocido ante Claudio Borghi que no era ecuatoriano cuando lo dirigió en La Liga de Quito. Pese a que el tema fue confirmado y el jugador suspendido, no quiere que se le compare con lo que está pasando con Byron Castillo.

El caso de Byron Castillo ha dado que hablar estas últimas semanas, con la denuncia de la ANFP por la supuesta falsificación de nacionalidad, donde, además, por voces de otras personas se han conocido casos de distintos jugadores que han pasado por lo mismo y que han sido sancionados.

Como en el año 2007, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) acusó que el portero Alexander Domínguez falsificó su acta de nacimiento.

Algo que contó Claudio Borghi en TNT Sports, una vez que estaban debatiendo del caso de Castillo, lo que hizo encender las alarmas con antecedentes de un caso que ha pasado en Ecuador.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez, ¿se acuerdan de ese arquero ecuatoriano? Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano’”, dijo el Bicho.

“Es más, después al revisar sus antecedentes, vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, así solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez”, enfatizó el actual comentarista deportivo.

Algo que también ha sido confirmado desde el propio país, donde el ecuatoriano Franklin Agustin Salas también confirmó este caso.

"Con este problema de la nacionalidad de Castillo, capaz Borghi habló algo en confianza con Domínguez y sabemos todos. Tuvo hasta una suspensión. Lo suspendieron casi un año, de ahí se apeló y pudo jugar después de seis meses. Tuvo que nacionalizarse ecuatoriano. Lo de Domínguez no hay que taparlo, porque sí sucedió", comentó en Machdeportes.

Domínguez niega a Borghi

Eso sí, las declaraciones del Bichi dieron que hablar en Ecuador, donde fue el propio portero Domínguez quien aseguró que nunca le había contando ese tema al entrenador, porque no le tenía confianza al conocerlo poco.

“Jamás hablé (del tema de la suspensión de 6 meses) con el Profesor Edgardo Bauza que le tengo muchísimo cariño y respeto. Con el Profesor Borghi que estuvo 3 meses, ¿con qué confianza iba a decirle algo? Ni llegué a conocerlo bien", comentó el portero en El Pulso del Fútbol.

La verdadera nacionalidad de Domínguez no se investigó y su sanción, inicialmente de dos años, fue reducida a seis meses.