Claudio Borghi recuerda a arquero ecuatoriano que le reveló ser colombiano: "Lo de Byron Castillo no sería la primera vez"

La denuncia presentada por la ANFP en contra de Byron Castillo por presentar falsa documentación sacudió el mundo del fútbol. El abogado del caso, Eduardo Carlizzo, asegura que Castillo nació en Colombia y su acta de nacimiento ecuatoriana no es válida.

Si llegara a confirmarse el hecho, no sería el único. Claudio Borghi, ex entrenador y ahora comentarista en TNT Sports, recordó una situación que vivió cuando dirigió a Liga de Quito en 2016. En su paso por el conjunto ecuatoriano, Borghi coincidió con Alexander Domínguez, quien años anteriores recibió una sanción por jugar con documentos adulterados.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez, ¿se acuerdan de ese arquero ecuatoriano? Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano’”, recordó Borghi.

“Es más, después al revisar sus antecedentes, vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, así solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez”, sentenció el ex entrenador, refiriéndose al caso Castillo.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) estableció en 2007 que Alexander Domínguez, falsificó su acta de nacimiento. Según detalló el entonces presidente de la Comisión de Disciplina, Alex de la Torre, "está superpuesta la hoja de su inscripción sobre la hoja de otra persona, que falleció cuando tenía un año de edad".

La verdadera nacionalidad de Domínguez no se investigó y la sanción fue reducida a seis meses. El portero ecuatoriano siguió su carrera deportiva, donde luego vistió las camisetas de Monterrey, Vélez Sarsfield, Cerro Largo y Deportes Tolima, además de participar con la selección ecuatoriana en las últimas Eliminatorias.

En el caso de Castillo, desde Ecuador se defienden que el acta de nacimiento colombiana a nombre de Bayron Castillo pertenecería a un hermano fallecido del seleccionado ecuatoriano. Pero el abogado Carlizzo no cree en la existencia del familiar y afirma que son la misma persona.

Desde Ecuador ya mostraron su respaldo a la ciudadanía de Castillo y consideran que la denuncia chilena es "infundada". "Somos ecuatorianos de sangre y de corazón y esta nueva clasificación ha sido el reflejo de alegrías y derrotas, pues cada uno de nuestros jugadores representan al país y a sus provincias, por tanto nos sentimos ofendidos ante este infundado improperio protagonizado por la Asociación Chilena de Fútbol", dijeron en un último comunicado.