Se terminó la Copa Mundial Sub-20 de FIFA Chile 2025, con un éxito rotundo, reflejado en la masiva asistencia del público chileno y en la venta de 440.000 entradas durante todo el torneo.

Recordemos que con dos goles se consagró el triunfo por 2-0 sobre Argentina, resultado que le otorgó a Marruecos el primer título mundial de su historia.

Los partidos de la Selección Chilena, desde su debut, se agotaron completamente,al igual que la fase final del campeonato, que coronó a Marruecos como campeón.

“Fue increíble ver cómo el público chileno respondió en todas las sedes del país. Desde Santiago hasta Talca, la energía de los hinchas se sintió en cada rincón de los estadios. La participación en regiones superó nuestras expectativas y confirmó el interés por disfrutar del buen fútbol mundial en nuestro país”, destacó Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de Ticketplus.

El campeonato, que reunió a 24 selecciones juveniles de todo el mundo en cuatro sedes —Estadio Nacional, Elías Figueroa, Fiscal de Talca y El Teniente— marcó el regreso de un Mundial Sub-20 a Chile después de 38 años.

La mayor asistencia se registró en Santiago, con 305.000 entradas vendidas en el Estadio Nacional, seguido por Elías Figueroa en Valparaíso con 60.000, Estadio Fiscal de Talca con 40.000 y El Teniente en Rancagua con 35.000, evidenciando el entusiasmo de los hinchas en todas las regiones.

La venta de tickets fue gestionada por Ticketplus, promotor oficial del torneo y empresa que se ha consolidado como una de las principales plataformas de ticketing en América Latina. La Copa Mundial Sub-20 FIFA Chile 2025™ deja así un legado de emoción, profesionalismo y fútbol de primer nivel que será recordado por todos los asistentes.