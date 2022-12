La FIFA está cerca de elegir cuál será la sede del Mundial para el 2030, cita para la cual Chile está directamente involucrado al estar compartiendo la candidatura junto a Uruguay, Argentina y Paraguay, esto apropósito del aniversario 100 de las Copas del Mundo que se celebrará en por esos días.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, sigue haciendo relaciones públicas en Qatar para poder darle un poco más de fuerza a esta candidatura, sobre todo porque la lucha se ve durísima con España y Portugal candidateándose en Europa por recibir la cita planetaria.

“El Mundial 2030 no es uno más; amerita un festejo con reconocimiento por los cien años. Debería jugarse en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile”, afirmó el timonel del fútbol sudamericano en suelo qatarí en declaraciones que recató El Grafico.

En ese sentido, Domínguez sostiene que “no tengo dudas de por qué no podría existir ese gesto de grandeza. No debería ser difícil generar consenso porque hay que entender que la responsabilidad no es sólo del fútbol sudamericano sino de toda la FIFA y no hablo de su administración sino de todos los países que la integran. Debemos reconocer que lo que hoy es el Mundial empezó en Sudamérica en 1930”.

“Hay que recordarle al fútbol que aquellos pioneros de 1930 hicieron posible la fiesta que vivimos en la actualidad y que todos aspiran a tener. Lo que hoy se considera como la mayor fiesta del mundo fue gracias a aquellos que vinieron en barco, que cosían pelotas, que no tenían ropa, zapatos, estadios de fútbol ni campos de entrenamiento”, agregó.

Para cerrar, el presidente de la Conmebol señaló que “hay que reconocer la historia. Una sola vez se cumplen 100 años, no será un Mundial más y amerita un reconocimiento con festejo, por eso se tiene que dar en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile”.

La elección para la sede del Mundial 2030 se dará en el 74° Congreso de la FIFA, que se celebrará en el 2024, dos años antes de la 23º edición de la cita planetaria en Estados Unidos-México-Canadá.

