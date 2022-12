La previa del duelo por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 entre la selección de Argentina y la de Países Bajos comenzó a tener sabor, luego de que el entrenador Louis Van Gaal le respondió a Ángel Di María.

Todo, porque el argentino dijo que había sido uno de sus peores entrenadores, por situaciones vividas cuando coincidieron en el Manchester United.

Van Gaal, en su estilo, aseguró que el argentino “tenía muchos problemas personales”, lo que fue afectando su rendimiento.

“Es un buen jugador de fútbol. Le habían entrado a la casa a robar y eso también afectó a su nivel de rendimiento en esa temporada. Que me haya tildado del peor entrenador de su historia… es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho”, comentó.

En ese sentido asegura que “creo que es un tanto triste y no me gusta que lo haya dicho, es una lástima pero así son las cosas, el entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre acaban bien”.

Por lo mismo, para no formar una polémica, es que quiso ponerle un tono de broma a la situación, donde el afectado fue el delantero Memphis Depay.

“Aquí tengo a Memphis al que le sucedió algo similar: también jugaba en el Manchester y ahora nos besamos de lo mucho que nos queremos… Bueno ahora no me quiere dar un beso, primero vamos a ver como salen las cosas”, tiró entre risas.

De todas formas, también aprovechó el minuto para pedir disculpas a su seleccionado, para así tenerlo motivado para el partido del viernes.

“Ahora me río pero sí, no alineé a Memphis en esa semifinal pero créanme que el seleccionador no hace esas cosas si no tiene motivos, puede que haya tomado una mala decisión en su momento pero ahora las cosas son muy distintas. Desafortunadamente no me deja que le bese la boca pero no tengo ningún problema”, finalizó.

