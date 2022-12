No olvidan en Argentina: Menotti revienta a van Gaal y lo acusa de estar "medio gagá"

Pese a que en Argentina se viven días de plena alegría producto de la clasificación a la final del Mundial de Qatar, todavía se viven resabios de lo que fue el polémico partido ante Países Bajos en los cuartos de final. Un duelo que dejó de todo, especialmente por lo ocurrido con Louis van Gaal y la calentura en los jugadores trasandinos.

Es así como de a poco han ido saliendo cada vez más críticos hacia el ahora ex técnico de la Naranja Mecánica. Jugadores y técnicos han mostrado su molestia por el supuesto ninguneo de van Gaal sobre Lionel Messi y la teoría de antiargentinismo, que se replica en sus tratos a Ángel Di Maria y Juan Román Riquelme.

Ahora, quien se sumó a las críticas fue un peso pesado: César Luis Menotti. El trasandino, campeón con la albiceleste en el Mundial de 1978, se lanzó con todo contra van Gaal, criticando que ya tiene sus años como para andar metiéndose en esas polémicas.

"A van Gaal no lo cargaron, le pararon el carro porque dijo boludeces. Vos no podés opinar del valor y la intensidad del adversario, que se hace el sabio atómico, se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo", disparó con todo Menotti en conversación con Radio Mitre del otro lado de la cordillera.

"Si yo voy a jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, no voy a decir que es un boludo… Está medio gagá, me parece, está muy grande y dijo muchas pelotudeces", agregó.

Además, pronosticó que Francia vs Argentina será la final del torneo, señalando que "se supone que Francia tendría que ser el finalista, yo no lo vi muy bien a Marruecos. Argentina vs. Francia podría ser la final entre los dos mejores equipos del mundial. En ese partido se deberá tener más cabeza que piernas, más inteligencia que potencia".