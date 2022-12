El partido que protagonizaron Argentina ante Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo entró a la historia debido a que igualó el registro de cartulinas amarillas mostradas en un encuentro mundialista.

Dieciséis fueron las tarjetas de color amarillo y una de color rojo que mostró el español Mateu Lahoz, quien en las últimas horas fue notificado de su exclusión en la presente Copa del Mundo debido a su polémico cometido en el duelo entre trasandinos y neerlandeses.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No puedes hablar del árbitro, no puedes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia”, criticó el argentinoLionel Messi al término del partido.

“Cuando terminó el tiempo reglamentario, todos los jugadores argentinos se dirigieron a él y, a partir de entonces, sólo pitó a favor de Argentina. Fue realmente escandaloso”, apuntó Frenkie de Jong, jugador de los Países Bajos.

Del lado de Argentina, ocho jugadores fueron amonestados, entre ellos el capitán Lionel Messi. Los otros fueron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Germán Pezella. A ellos hay que sumarle el nombre de su entrenador, Lionel Scaloni.

Por parte de Países Bajos fueron seis los amonestados: Jurrien Timber, Steven Bergwinj, Memphis Depay, Steven Berghius, Noa Lang, Wout Weghorts, mientras que Denzel Dumfries fue expulsado tras ya contar con una amonestación, según el reporte de FIFA.

Curiosamente, el otro encuentro que vio 16 tarjetas amarillas en una Copa del Mundo también involucró a los Países Bajos, en su compromiso ante Portugal, de octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

El duelo, que fue bautizado como La Batalla de Nuremberg, fue pitado por el silbante ruso Valentin Ivanov, quien amonestó en nueve ocasiones a los portugueses y en siete a los neerlandeses, aunque en dicho juego mostró cuatro cartulinas de color rojo.