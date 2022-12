Argentina vivió un partido caliente ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, ganando vía lanzamientos penales luego de ir 2-0 arriba, sufrir un doloroso empate en la agonía y gracias a la atajadas de Emiliano Martínez en los tiros desde los doce pasos.

El partido estuvo lejos de terminar una vez sellada la victoria albiceleste, ya que en el post partido Lionel Messi tuvo un curioso cruce con Wout Weghorst, delantero neerlandés que hizo los goles de su equipo y a quien el 10 trasandino trató literalmente de “bobo” en medio de una entrevista.

“El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas (…) Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, respondió Messi por la bronca que le generó el jugador neerlandés.

Pues bien, estás palabras tuvieron respuesta por parte del bueno de Weghorst, quien ante los medios afirmó que solo quería darle la mano al astro argentino y como respuesta solo recibió el cruel “bobo” de parte del rosarino.

“Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, señaló Weghorst.

Cabe destacar que Weghorst además tuvo que aguantar el palabrerío de Lisandro Martínez y Sergio Agüero, quienes lo fueron a encarar cuando intentó acercarse a Lio Messi. Definitivamente no fue el mejor de los cierres de partidos para el neerlandés.

Argentina ahora enfrentará a Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 el próximo martes 13 de diciembre desde las 16:00 (hora chilena) en Estadio Lusail.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22